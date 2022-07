David Warner, astro de Titanic, morre aos 80 anos

O ator britânico David Warner, conhecido pelo filme Titanic, morreu aos 80 anos de idade.

Warner, que interpretou Spicer Lovejoy no longa-metragem de 1997, perdeu sua batalha contra o câncer. A informação foi revelada pela família do astro (via ComicBook).

“Nos últimos 18 meses, ele abordou seu diagnóstico com uma graça e dignidade características… Ele fará muita falta para nós, sua família e amigos, e será lembrado como um homem de bom coração, generoso e compassivo, parceiro e pai, cujo legado de trabalho extraordinário tocou a vida de tantos ao longo dos anos. Estamos de coração partido”.

O astro, além de ser conhecido por Titanic, estrelou diversos outros filmes, como Pânico 2, Tron – Uma Odisseia Eletrônica e Star Trek.

Nascido em 1941 na cidade da Manchster, Warner iniciou no teatro inglês em 1965, e depois, ganhou muita fama em Hollywood. Ele foi o dublador oficial do vilão Ra’s Al Ghul em Batman: A Série Animada.

James Cameron se arrepende dessa cena em Titanic

A cena acontece no terceiro ato de Titanic, quando o caos começa no convés. Enquanto os passageiros lutam por um lugar nos botes salva-vidas, Murdoch toma medidas extremas enquanto atira em um passageiro e depois morre por suicídio na frente da multidão.

No especial de TV de 2017 National Geographic’s Titanic: 20 Years Later with James Cameron (via USA Today), Cameron admitiu que deveria ter lidado melhor com a morte de Murdoch no navio porque pode não ter sido retratada com precisão.

O cineasta contou: “Tomei a liberdade de mostrá-lo atirando em alguém e depois atirando em si mesmo. Ele é um personagem nomeado; ele não era um oficial genérico. Não sabemos se ele fez isso, mas, você sabe, o contador de histórias em mim diz: ‘Ah.’ Eu começo a ligar os pontos. Ele estava de plantão. Ele está carregando todo esse fardo com ele. Isso o tornou um personagem interessante”.

Cameron continuou explicando que estava pensando nisso como roteirista e não como historiador, e deveria ter levado em conta os sentimentos dos membros da família de Murdoch.

“Acho que não fui tão sensível sobre o fato de que sua família, seus sobreviventes podem se sentir ofendidos por isso, e eles ficaram”, disse ele.

Em uma entrevista ao USA Today, James P. Delgado, diretor da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, disse que não há evidências claras de que Murdoch tenha tirado a própria vida.

Ele observou como relatos de testemunhas oculares afirmam que um oficial atirou em si mesmo no navio, mas a identidade desse oficial nunca foi especificada.

Titanic está disponível no Star+.

