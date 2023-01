DC anuncia novos filmes de Superman, Batman & Robin, e mais

O chefe da DC Studios, James Gunn, anunciou novos filmes de Superman, Batman & Robin, entre outros projetos na HBO Max.

Com 10 projetos anunciados num todo, sendo cinco filmes e cinco séries, entre relas uma animada, o primeiro capítulo da DC é intitulado de “Deuses e Monstros”. O primeiro capítulo acontecerá entre 2025 e 2027 (via Variety).

Nos cinemas, Superman: Legacy será o primeiro projeto, sendo lançado em 11 de junho de 2025. O filme será seguido por The Authority, que promete descontruir os heróis. Os Bravos e os Destemidos (Batman & Robin), Supergirl: A Mulher do Amanhã e um filme de terror sobre o Monstro do Pântano fecham os primeiros filmes.

Por sua vez, nas séries Creature Commandos foi a primeira anunciada, sendo uma animação. Além disso, ele revelou séries sobre Amanda Waller, Lanternas Verdes, Paradise Lost, sobre as Amazonas antes do nascimento da Mulher-Maravilha e Gladiador Dourado.

Veja o vídeo de anúncios, abaixo.

O novo filme do Superman

O novo longa-metragem está sendo escrito por James Gunn, chefe da DC Studios e também diretor de O Esquadrão Suicida e Pacificador.

Gunn revelou ser um grande fã de Superman: O Filme, estrelado por Christopher Reeve e que é considerado por muitos o melhor filme do herói.

A história do novo projeto vai seguir um Clark Kent mais jovem, algo como foi em O Homem de Aço, mas ele já estará trabalhando no Planeta Diário. No filme de Zack Snyder, Clark morava em Smallville e depois se mudou para Metropolis.

Superman: Legacy será lançado no dia 11 de julho de 2025.

Os filmes do Superman estão disponíveis na HBO Max.

