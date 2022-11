DC finalmente mostra que aprendeu a lição com o Snyder Cut

James Gunn é co-CEO da DC Studios há apenas alguns dias, mas já está mostrando como a Warner Bros. Discovery aprendeu uma lição importante com o Snyder Cut da Liga da Justiça.

Em sua resposta às recentes campanhas de fãs online para o lançamento do corte de Ayer do Esquadrão Suicida e para trazer de volta Legends of Tomorrow, que foi cancelado da CW, Gunn mostrou uma abordagem muito diferente dos executivos anteriores da WB e da DC, provando por que ele é uma ótima opção para o trabalho.

Continua depois da publicidade

No passado, a Warner Bros. ignorava publicamente as campanhas dos fãs e os executivos publicavam citações anônimas depreciando os fãs, alimentando a animosidade e criando um ambiente tóxico.

Embora a resposta ao Ayer Cut de Gunn não tenha prometido dar aos fãs o que eles estão pedindo, seu reconhecimento e explicação são um grande passo para curar um relacionamento fraturado com os fãs e finalmente construir o futuro do DCU.

A Warner Bros. tomou todas as decisões erradas quando se trata do Snyder Cut. Primeiro, a decisão de se livrar de Zack Snyder e reescrever e refazer a Liga da Justiça com Joss Whedon foi um grande erro, como mostra o produto final, mas eles também comercializaram o filme usando o nome de Snyder e insistiram que era um filme do diretor Snyder, quando claramente não era.

Então, quando a demanda pelo lançamento do Snyder Cut começou a ganhar força, um relatório foi publicado pelo Wall Street Journal citando funcionários da Warner Bros. que menosprezaram os fãs por pedirem “o corte mágico de Snyder que não existe”, mesmo que fosse flagrantemente óbvio que Snyder havia concluído as filmagens principais e uma parte significativa da pós-produção.

A Warner Bros. alegou que não havia demanda real pela versão de Zack Snyder, ou que os fãs que pediam eram tóxicos e não deveriam ser validados.

Todas essas afirmações sobre o filme há muito se mostraram falsas e, embora fãs tóxicos certamente possam ser um problema, essa toxicidade também foi alimentada por reações às campanhas, com os fãs compreensivelmente se sentindo menosprezados.

No final, a campanha do Snyder Cut não era apenas sobre o próprio Snyder, mas também sobre os fãs de Henry Cavill que queriam mais dele como Superman, fãs de Ben Affleck que queriam mais dele como Batman e etc.

James Gunn demonstra outra abordagem

James Gunn é apenas um dos CEOs da DC Studios há alguns dias, mas sua resposta à campanha para o lançamento da versão de Esquadrão Suicida de David Ayer já evita todos os problemas criados pela liderança anterior da Warner Bros.

Em primeiro lugar, ele não apenas reconheceu a campanha para o corte de Ayer do Esquadrão Suicida, mas também a campanha Save Legends of Tomorrow e “apoio dos fãs para outros projetos da DC ao longo dos anos”, tratando todos os fãs em pé de igualdade em vez de menosprezar qualquer segmento específico.

Além disso, ele afirma especificamente que “a maioria desses pedidos foram feitos de forma entusiasmada e respeitosa”, o que define um tom muito melhor para o relacionamento com os fãs do que as respostas anteriores do WB.

Assim como nas administrações anteriores do WB, Gunn não revela nenhum detalhe sobre o plano que está desenvolvendo para o DCU, mas oferece mais transparência no processo, dizendo “estamos ouvindo e abertos a tudo”.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.