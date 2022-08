DC planejava adaptar grande evento dos quadrinhos no cinema

A DC planejava um grande evento cinematográfico, adaptando o arco Crise nas Infinitas Terras, que remodelou a editora nos quadrinhos.

Segundo o relatório do THR, a DC Films comandada por Walter Hamada, possuía grandes planos para o cinema antes da fusão da Warner com o Discovery.

Supostamente, o estúdio cogitou em adaptar a Crise nas Infinitas Terras, que foi tema das séries do Arrowverse, e fizeram sucesso na TV.

No entanto, o site não especifica qual diretor poderia assumir o projeto, e como ele iria envolver todos os outros lançamentos da DC.

Por enquanto, o único filme que vai envolver uma realidade alternativa, e explorar outras versões é The Flash. O longa-metragem vai adaptar o Flashpoint, arco do herói nos quadrinhos.

Quadrinho adaptado para a TV

O quadrinho escrito por Marv Wolfman, com arte de George Pérez, foi adaptado para a TV pela CW. Juntando cinco séries ao todo, Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow e Batwoman, o crossover reuniu diversos personagens.

Além do Arqueiro Verde, Flash e Supergirl, o Superman de Brandon Routh retornou, bem como o dublador do Batman, Kevin Conroy, interpretou Bruce Wayne. Duas versões de Reino do Amanhã.

O crossover é elogiado pelos fãs das séries, embora mude muito do material original, mas não exclui o Anti-Monitor como o grande vilão.

