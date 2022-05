DC pode encerrar parceria com diretor de Star Wars

De acordo com o Deadline, o diretor J. J. Abrams (Star Wars) pode ter a sua parceria com a DC encerrada. Até o momento, o acordo não rendeu praticamente nenhum fruto.

O acordo do cineasta é com a Warner Bros., mas havia sido determinado que ele produzisse alguns conteúdos especificamente para a DC.

Acontece que, até o momento, nenhum desses conteúdos saiu realmente do papel. Isso estaria gerando uma insatisfação dentro da Warner Bros. Discovery, que está passando por uma reorganização depois que David Zaslav assumiu como o novo CEO.

Entre as produções de J. J. Abrams para a DC, está uma série de Constantine para a HBO Max. No entanto, esse projeto avançou pouco até o momento.

Caso os projetos da DC com envolvimento de J. J. Abrams continuem demorando tanto, é possível que o seu acordo com a Warner Bros. Discovery seja encerrado.

Até o momento, no entanto, a parceria continua de pé. Fique ligado no Observatório do Cinema para mais capítulos dessa história entre J. J. Abrams e Warner Bros. Discovery.

