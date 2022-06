DC tem boas notícias para fãs do Superman de Henry Cavill

A DC passa por reestruturação com a fusão da WarnerMedia com a Discovery e pode ser que queiram trazer o Superman de Henry Cavill de volta.

O The Wrap (via ScreenRant) entrevistou um membro anônimo do estúdio DC, conversando sobre o planejamento dos filmes vindouros.

Continua depois da publicidade

A fonte disse que a DC precisa do Superman de Henry Cavill para o que vem adiante.

“É provável que eles vão voltar para filmes individuais, a menos que De Luca tenha algum plano. Eles precisam fazer um filme do Superman, e se o plano é um universo compartilhado, um Superman liderado por Cavill precisa ser o ponto focal. Eles deveriam cancelar todos os projetos do Superman em desenvolvimento e começar do zero com Cavill”, disse o insider do estúdio, referindo-se a Michael De Luca, um dos novos chefões da divisão de filmes da Warner.

Vale apontar que isso não garante o retorno de Henry Cavill como Superman, mas é um indício de que a Warner vai correr atrás do ator para o papel.

Os filmes da DC estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.