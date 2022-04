DC vai levar Aquaman 2 para o próximo nível

Se prepare: a DC pretende levar Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2) para o “próximo nível”. Foi o que o diretor James Wan prometeu durante a Cinema Con 2022.

O cineasta mencionou que Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2) terá muitas cenas voltadas para o terror.

Esse é um território que James Wan conhece bem, já que trabalhou em Invocação do Mal, Jogos Mortais e Maligno.

“É assustador. Mais assustador do que o tipo de filme que eu estou acostumado a fazer. Tem sido ótimo trabalhar nesse projeto.”

“Foi divertido voltar para esse mundo, continuando a história que havíamos estabelecido. Estamos tentando levar esse filme para o próximo nível.”

Arraia Negra volta como vilão

O diretor também disse que o vilão Arraia Negra está muito mais perigoso em Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2).

“Arraia Negra agora está em um nível diferente. Ele ainda é um ser humano, mas agora conta com um antigo poder mágico.”

“Aquaman precisará da ajuda do Mestre do Oceano para combater o Arraia Negra”, concluiu o diretor de Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2).

Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2) chegará aos cinemas em 17 de março de 2023.