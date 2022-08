De Férias da Família: Detonada pela crítica, comédia estreia na Netflix

Protagonizada por Kevin Hart, a comédia De Férias da Família acaba de chegar ao catálogo internacional da Netflix. Embora tenha tudo para conquistar os assinantes da plataforma, o filme não foi bem recebido pela crítica especializada. Nas resenhas, a imprensa detona o tom, roteiro e estilo do longa.

De Férias da Família – também encontrado com o título original Me Time (Tempo Para Mim) – tem direção do cineasta John Hamburg, conhecido por filmes como Zoolander e Entrando Numa Fria Maior Ainda Com a Família.

Continua depois da publicidade

O longa é mais um fruto da duradoura parceria de Kevin Hart com a Netflix, que rendeu filmes como Paternidade e O Homem de Toronto, e séries como A Mais Pura Verdade.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, elenco e recepção crítica de De Férias da Família na Netflix; confira.

Conheça a história de De Férias da Família

O estilo de De Férias da Família se parece com o de outras comédias de Kevin Hart, como O Homem de Toronto e Policial em Apuros.

“De férias sem a família pela primeira vez em anos, um pai dedicado parte para o aniversário alucinante de um velho amigo festeiro”, afirma a sinopse oficial de De Férias da Família.

Como a sinopse indica, o longa acompanha a história de Sonny Fisher, um pai de família que, pela primeira vez em muitos anos, decide passar um tempo sozinho.

O que deveria ser um momento relax acaba se tornando uma hilária – e perigosa – jornada quando Sonny reencontra Huck Dembo, um amigo festeiro da faculdade.

A partir daí, a dupla se envolve nas maiores confusões enquanto tenta curtir ao máximo as férias de Sonny.

Quem está no elenco de De Férias da Família?

Como citamos anteriormente, a comédia é protagonizada por Kevin Hart no papel de Sonny Fisher.

Mark Wahlberg, de filmes como Transformers e Uncharted: Fora do Mapa, interpreta o divertido Huck Dembo.

Regina Hall, a Brenda da franquia Todo Mundo em Pânico, completa o elenco principal de De Férias da Família como Maya Fisher, a esposa de Sonny.

O elenco de De Férias da Família conta também com Jimmy O. Yang (Um Match Surpresa), Luis Gerardo Méndez (Club de Cuervos) e Anna Maria Horsford (The Shield), além de participação especial do cantor Seal.

Por que os críticos não gostaram de De Férias da Família?

Logo após estrear na Netflix, De Férias da Família passou a ser detonado pela crítica especializada. No Rotten Tomatoes, o longa tem apenas 7% de aprovação.

“Cinéfilos odeiam admitir, mas existem certas vantagens em assistir a um filme no streaming ao invés de ir ao cinema. Você está no conforto de casa. Então, se você assistir a um filme como De Férias da Família, não sentirá qualquer vergonha de cair fora”, comentou a crítica do site The Wrap.

A resenha do site Deadline também criticou o roteiro de De Férias da Família e as performances do elenco.

“Existe algo a ser dito sobre o tema desse filme, de não julgar um livro pela capa. Mas ele está coberto por piadas antiquadas e sem graça”, afirmou a resenha.

James Marsh, do site South China Morning Post, detonou a premissa do filme e a direção de John Hamburg.

“O roteiro é fraco e preguiçoso, dependendo de Hart e Wahlberg para manter a diversão, ao invés de apostar em piadas engraçadas para gerar risadas genuínas”, avaliou o site.

De Férias da Família está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.