De tirar o fôlego, thriller erótico estreia na Netflix

Lançado no final dos anos 90, Segundas Intenções é um dos thrillers eróticos mais famosos de todos os tempos. O longa fez muito sucesso ao trazer os clichês do cinema sensual para o universo teen. Agora, assinantes da Netflix podem conferir a sequência do longa – Segundas Intenções 2 – no catálogo brasileiro da plataforma.

Embora tenha sido lançado após o filme original, Segundas Intenções 2 narra eventos que ocorrem antes da trama do primeiro longa. Ou seja: a produção é um prólogo, não uma continuação.

Lançado em 2000, Segundas Intenções 2 é um projeto de Roger Kumble, o diretor do filme original. Ambos os longas são levemente baseados no livro “Ligações Perigosas”, de Choderlos de Laclos.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama quente e o elenco de Segundas Intenções 2 na Netflix; confira.

De que fala a história de Segundas Intenções 2?

Ambientado antes dos eventos de Segundas Intenções, o novo lançamento da Netflix é uma espécie de “história de origem” para os personagens Sebastian Valmont e Kathryn Merteuil.

Dessa forma, o longa mostra como eles se conheceram e como eles começaram seu “reinado de terror”.

“Na escola nova, um adolescente tenta deixar o passado para trás e se dedicar a apenas uma garota. O problema é que a meia-irmã dele não está nada feliz com isso”, afirma a sinopse oficial de Segundas Intenções 2 na Netflix.

O longa foca na história de Sebastian Valmont, um playboy adolescente que se muda para Nova York para morar com a madrasta – a socialite Tiffany Merteuil – e a meia-irmã Kathryn.

Em um colégio de elite, Sebastian se apaixona por Danielle Sherman, a bela e inocente filha do diretor. Enquanto isso, Kathryn promete destruir outra colega rica.

À medida que o ano letivo se desenvolve, Kathryn e Sebastian tecem teias de manipulação e sedução, que terminam em um final bombástico e escandaloso.

Conheça o elenco de Segundas Intenções 2

Uma das grandes diferenças entre Segundas Intenções 2 e o primeiro filme envolve o elenco, principalmente os intérpretes dos protagonistas.

Em Segundas Intenções, Sebastian Valmont e Kathryn Merteuil são interpretados por Ryan Phillippe, de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, e Sarah Michelle Gellar, da série Buffy: A Caça-Vampiros.

O elenco do filme original conta também com Reese Witherspoon (Big Little Lies) e Selma Blair (Hellboy).

No prólogo, por outro lado, a dupla de protagonistas é interpretada por Robin Dunne (Sanctuary) e Amy Adams, de filmes como A Mulher na Janela e Encantada.

Sarah Thompson (O Sétimo Céu) interpreta Danielle Sherman, a jovem inocente por quem Sebastian se apaixona.

Keri Lynn Pratt (Jack & Bobby) é Cherie Claymont, uma estudante rica que entra no caminho de Kathryn.

O elenco de Segundas Intenções 2 conta também com Mimi Rogers, Barclay Hope e Tane McClure.

Segundas Intenções 2 já está disponível no catálogo da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.