Dead by Daylight vai virar filme com produtora de M3GAN

A Atomic Monster e Blumhouse, produtora de filmes de terror como Annabelle e M3GAN, se juntaram com o estúdio de games Behaviour Interactive para adaptar ao cinema o game de horror Dead by Daylight. A informação é da Variety.

O fundador e CEO da Atomic Monster, James Wan, também diretor de filmes como Invocação do Mal e Aquaman), disse em comunicado: “Em Dead by Daylight, a equipe de Behavior criou uma carta de amor para o mundo do terror, construindo um ambiente incrível repleto de atmosfera e vilões aterrorizantes – perfeito para uma adaptação cinematográfica assustadora. Somos grandes fãs do jogo na Atomic Monster e estamos entusiasmados por fazer parceria com a Blumhouse para trazer esse mundo assustadoramente visceral para a tela grande”.

No momento, as produtoras estão em busca de um diretor e roteirista para o projeto. Não há previsão de lançamento para o filme.

Dead by Daylight é um jogo de ação e terror multiplayer, em que um Assassino deve perseguir quatro sobreviventes, que tentam evitar uma morte violenta.

Desde o seu lançamento em 2016, Dead by Daylight alcançou mais de 50 milhões de jogadores em todo o mundo, com dois milhões de jogadores entrando no The Fog, a névoa aterrorizante que os jogadores devem atravessar para sobreviver, todos os dias.

