Deadpool 3: Astros explicam como o Wolverine vai voltar

O astros de Deadpool 3, Ryan Reynolds e Hugh Jackman, explicaram como o Wolverine vai retornar.

Com o retorno confirmado de Jackman ao papel do mutante, o ator célebre da franquia X-Men será mais um a ser integrado ao MCU. Patrick Stewart, o primeiro Professor Xavier, apareceu em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

O vídeo começa com os dois atores tentando tirar qualquer dúvida dos fãs sobre a linha do tempo do longa-metragem, e como isso pode afetar Logan (via ComicBook).

Segundo eles, o projeto deixará Logan intacto, mas não revelaram como o mutante está vivo. Além disso, o vídeo todo é uma brincadeira, e enquanto eles falam, uma música impede todos de ouvirem as vozes dos atores. No final eles agradecem ao presidente da Marvel Studios, Kevin Feige.

Veja o vídeo, abaixo.

Quick explainer video that tackles…

1) Timeline questions

2) Logan canon

3) MCU FAQ

4) Whether we can do this all day or not pic.twitter.com/50lBsfYS5p — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 28, 2022

Mais sobre Deadpool 3

Confira a sinopse do primeiro filme, abaixo.

“Wade Wilson é um ex-agente especial que passou a trabalhar como mercenário. Seu mundo é destruído quando um cientista maligno o tortura e o desfigura completamente. O experimento brutal transforma Wade em Deadpool, que ganha poderes especiais de cura e uma força aprimorada.”

“Com a ajuda de aliados poderosos e um senso de humor mais desbocado e cínico do que nunca, o irreverente anti-herói usa habilidades e métodos violentos para se vingar do homem que quase acabou com a sua vida.”

Rhett Reese e Paul Wernick estão encarregados do roteiro, enquanto Shawn Levy será o diretor. Ryan Reynolds vai retornar ao papel do mercenário tagarela.

Deadpool 3 será lançado no dia 6 de setembro de 2024.

