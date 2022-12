Deadpool 3: Hugh Jackman indica dinâmica difícil entre Wolverine e Deadpool

O filme Deadpool 3 é um dos mais aguardados da Marvel, e o astro Hugh Jackman indicou uma dinâmica difícil entre Wolverine e o Deadpool.

Estrelado por Ryan Reynolds, o longa-metragem será a porta de entrada de Deadpool no MCU, e deve auxiliar a entrada para outros personagens da Fox, como os X-Men.

Em recente entrevista, Jackman comentou sobre o que esperar do novo filme do personagem, e como Wolverine e Deadpool estão se lidando (via ScreenRant).

Segundo o astro, Logan está frustrado com ele, e quer estar longe do mercenário, embora pareça que não vá conseguir.

“Logan está frustrado com ele, quer estar a um milhão de milhas de distância dele ou quer dar um soco na cabeça dele. Infelizmente, ele não pode estar a um milhão de quilômetros de distância dele neste filme, então provavelmente vou dar muitos socos na cabeça dele”, disse o ator.

Hugh Jackman como Wolverine

Diretor de Deadpool 3 indica “violência pesada” no filme do MCU

O Collider conversou com Shawn Levy sobre seu filme do MCU e o diretor indicou o que podemos esperar de Deadpool 3.

“Estamos escrevendo, reescrevendo, desenvolvendo, preparando Deadpool todos os dias. É muito divertido rir todos os dias desses personagens falando besteira”, disse o diretor.

“A violência está na sua cara e é pesada, e é muito um filme de Deadpool”, explicou Levy. “E tem Logan nele. E tem Wolverine nele. É muito divertido. Estou me divertindo muito e ainda nem cheguei ao set de filmagem. Devo dizer, desenvolver um filme de Deadpool é uma das experiências criativas mais divertidas da minha vida, porque não apenas é para maiores. É que é tão cheio de autoconsciência, e isso torna a escrita muito, muito divertida de uma forma que é exclusiva dessa franquia”.

Deadpool 3 tem previsão de estreia para 8 de novembro de 2024. Os outros filmes e séries da Marvel estão disponíveis no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.

