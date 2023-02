Deadpool 3: Hugh Jackman mostra braço enorme e provoca Ryan Reynolds

Hugh Jackman está voltando a ficar em forma para reprisar o papel de Wolverine em Deadpool 3. No seu Twitter, o ator postou uma foto em que aparece pegando pesado na academia ao lado de sua treinadora.

Na legenda, o ator provocou o colega de elenco, Ryan Reynolds, que também está treinando para retornar como Deadpool.

“Ele tem 46. Eu sou mais velho. Mas não é uma competição”, escreveu Jackman, que tem 54 anos.

Confira:

Deadpool 3 terá viagem no tempo

Com o retorno do Wolverine, muito se discute como será a volta do personagem, e como o novo filme pode proteger o legado de Logan, filme solo do Wolverine.

Anteriormente, Jackman revelou que Deadpool 3 não deve mexer na linha do tempo de Logan, deixando os eventos do longa intactos.

“Mas tudo por causa desse dispositivo que eles têm no mundo Marvel de se mover nas linhas do tempo, agora podemos voltar porque, você sabe, é ciência”, disse ele.

“E então não tenho que mexer com a linha do tempo de Logan, que era importante para mim, e acho que provavelmente para os fãs também”, concluiu.

Recentemente, Ryan Reynolds e Hugh Jackman iniciaram uma treta nas redes sociais sobre o título de Deadpool 3.

Deadpool 3 estreia em 2024.

