Deadpool 3: Hugh Jackman volta como Wolverine por motivo hilário

O filme Deadpool 3 é um dos mais aguardados da Marvel. O longa do personagem que será integrado ao MCU, ainda vai ter a presença do Wolverine de Hugh Jackman, que volta ao papel por motivo hilário.

Em recente entrevista, Jackman comentou sobre o relacionamento que tem com o ator Ryan Reynolds, astro do novo longa.

Segundo o astro, diversas pessoas, incluindo Reynolds, pediram para que ele retornasse ao papel do mutante (via ComicBook).

Depois de tanto tempo, Jackman foi anunciado no elenco do terceiro filme do Deadpool, embora ele voltou apenas para dar um soco em Reynolds.

“Não, eu estava bem. Não fui torturado por isso. Quando as pessoas me pediam para reprisar o papel – incluindo Ryan, a cada cinco segundos”, disse ele. “Eu estava tipo: ‘Terminei’. Eu só queria fazer isso e senti isso no meu estômago… eu consigo dar um soco em Ryan Reynolds a cada dia.”

Hugh Jackman como Wolverine

Deadpool 3 terá viagem no tempo; veja detalhes

Com o retorno do Wolverine, muito se discute como será a volta do personagem, e como o novo filme pode proteger o legado de Logan.

Anteriormente, Jackman revelou uma informação que Deadpool 3 não deve mexer na linha do tempo de Logan, deixando os eventos do longa intactos.

“Mas tudo por causa desse dispositivo que eles têm no mundo Marvel de se mover nas linhas do tempo, agora podemos voltar porque, você sabe, é ciência”, disse ele.

“E então não tenho que mexer com a linha do tempo de Logan, que era importante para mim, e acho que provavelmente para os fãs também”, concluiu.

Deadpool 3 estreia em 8 de novembro de 2024.

