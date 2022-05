Deadpool 3: nova imagem traz referências a Ryan Reynolds; veja

Como todos os fãs do mercenário tagarela já sabem, Deadpool 3 está em pleno desenvolvimento pela Marvel, mas ainda em fase muito iniciais e provavelmente demorará a ser lançado — a ponto da própria franquia brincar com isso.

Foi divulgada hoje no perfil oficial dos filmes de Deadpool no Twitter uma primeira imagem do novo longa, que mostra o personagem Peter, interpretado por Rob Delaney em Deadpool 2, mas mais importante que o rosto conhecido são as referências a Ryan Reynolds, o astro da franquia.

Confirmando o retorno do ator de O Projeto Adam ao papel de Deadpool, a imagem traz vários easter-eggs de coisas ligadas a Reynolds. Por exemplo, Peter está usando uma jaqueta da Mint Mobile, empresa de Ryan Reynolds.

Também há referências para marcas como Aviation Gin, Wrexham AFC, Maximum Effort e MNTN, das quais ele é investidor ou co-proprietário. As informações são do Comic Book.

Confira:

Deadpool 3 update: We’ve nailed down brand integrations. Story, character, and script next! pic.twitter.com/ArXHLk01lq — Deadpool Movie (@deadpoolmovie) May 18, 2022

“Atualização de Deadpool 3: Nós acertamos as integrações da marca. História, personagem e roteiro a seguir!”, diz o tweet, afirmando que ainda há um longo trabalho a ser feito até que o projeto possa ser lançado.

Consequentemente, Deadpool 3 segue sem previsão de estreia.

