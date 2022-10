Deadpool 3 pode ter retorno de amada personagem

O filme Deadpool 3 segue em desenvolvimento, e depois de ter Hugh Jackman retornando como Wolverine, uma amada personagem pode voltar.

Sequência muito aguardada pelos fãs, a Marvel Studios decidiu de vez dar um gás no andamento do novo projeto de Ryan Reynolds.

E com a aparição de Logan, Dominó, interpretada por Zazie Beetz, também pode estar retornando para o terceiro longa-metragem (via CBR).

A especulação revela que Beetz havia se reunido com a Marvel para abordar sobre interpretar novamente a personagem, que apareceu em Deadpool 2.

Tanto o estúdio quanto a atriz não comentaram abertamente sobre o assunto. Por enquanto, o novo filme do cômico mercenário terá apenas o retorno de Jackman e Reynolds.

Mais sobre Deadpool 3

Confira a sinopse do primeiro filme, abaixo.

“Wade Wilson é um ex-agente especial que passou a trabalhar como mercenário. Seu mundo é destruído quando um cientista maligno o tortura e o desfigura completamente. O experimento brutal transforma Wade em Deadpool, que ganha poderes especiais de cura e uma força aprimorada.”

“Com a ajuda de aliados poderosos e um senso de humor mais desbocado e cínico do que nunca, o irreverente anti-herói usa habilidades e métodos violentos para se vingar do homem que quase acabou com a sua vida.”

Rhett Reese e Paul Wernick estão encarregados do roteiro, enquanto Shawn Levy será o diretor. Ryan Reynolds vai retornar ao papel do mercenário tagarela.

Deadpool 3 será lançado no dia 6 de setembro de 2024.

