Deadpool 3 pode trazer Quarteto Fantástico da Fox para o MCU

Deadpool 3 é, definitivamente, um dos filmes mais aguardados das próximas fases do MCU. Já se sabe que o longa terá o mesmo estilo das aventuras anteriores do herói. Ou seja: será para adultos. De acordo com um boato recente, o filme também pode reintroduzir a equipe original do Quarteto Fantástico para o cânone da Marvel.

Um dos anti-heróis mais populares da Marvel, Deadpool foi introduzido aos cinemas em uma franquia da Fox. Após uma jogada de mestre da Disney, os direitos sobre o personagem voltaram ao MCU.

Deadpool 3 trará a volta de Ryan Reynolds como o mercenário. Pouco se sabe sobre a trama, mas os representantes da Marvel já confirmaram que ele será o “primeiro filme proibido para menores do MCU”.

Revelamos abaixo tudo que os fãs da Marvel precisam saber sobre a (suposta) participação do Quarteto Fantástico em Deadpool 3; confira.

Deadpool 3 trará o Quarteto Fantástico da Fox para o MCU?

De acordo com um boato recente, Deadpool 3 trará de volta personagens da Marvel que fizeram parte das franquias da Fox – como a equipe original do Quarteto Fantástico.

Vale lembrar que, pelo menos até o momento, a possibilidade é apenas um rumor. Nenhum representante da Marvel se manifestou sobre o boato.

O rumor foi compartilhado pelo jornalista Daniel RPK, que costuma acertar em suas previsões (mas nem sempre).

“Ryan Reynolds planeja revisitar franquias da Fox, como o Quarteto Fantástico, em Deadpool 3”, afirma a postagem original.

Esse não é o primeiro boato sobre “confusões do Multiverso” em Deadpool 3. Um rumor compartilhado no início de 2022 afirma que o Agente Mobius – interpretado por Owen Wilson na série Loki – terá um papel muito importante no novo lançamento da Marvel.

Mais uma vez, o boato não foi confirmado. O que já se sabe é que o Wolverine de Hugh Jackman participará de Deadpool 3.

O retorno do ator foi confirmado por Ryan Reynolds, pelos representantes da Marvel e pelo próprio Jackman em um vídeo especial.

Por isso, os fãs querem saber: será que Deadpool 3 ignorará os eventos de Logan? Afinal de contas, o filme serve como uma conclusão para a história do Wolverine na Fox.

Além da presença de Ryan Reynolds e Hugh Jackman, pouco se sabe sobre a trama de Deadpool 3.

Em uma entrevista recente, Zazie Beetz – a intérprete de Domino – foi perguntada sobre um possível retorno em Deadpool 3. No entanto, a atriz preferiu manter o mistério.

“Não sei… Vamos ver… Eu adoraria interpretá-la novamente, mas não posso revelar nada”, comentou a atriz.

Deadpool 3 tem previsão de estreia para 8 de novembro de 2024. Os outros filmes e séries da Marvel estão disponíveis no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.