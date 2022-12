Deadpool 3 terá viagem no tempo; veja detalhes

O filme Deadpool 3 é um dos mais aguardados da Marvel, mas que será lançado somente em 2024. No entanto, o filme ganhou alguns detalhes, e terá viagem no tempo.

Com o retorno do Wolverine, muito se discute como será a volta do personagem, e como o novo filme pode proteger o legado de Logan.

Hugh Jackman, astro do Wolverine, revelou uma informação que Deadpool 3 não deve mexer na linha do tempo de Logan, deixando os eventos do longa intactos (via ScreenRant).

“Mas tudo por causa desse dispositivo que eles têm no mundo Marvel de se mover nas linhas do tempo, agora podemos voltar porque, você sabe, é ciência”, disse ele.

“E então não tenho que mexer com a linha do tempo de Logan, que era importante para mim, e acho que provavelmente para os fãs também”, concluiu.

Deadpool fará parte do MCU

TVA pode aparecer em Deadpool 3?

Após a recente interação entre uma conta da Senhorita Minutos e o ator Ryan Reynolds, muito se fala sobre a TVA no filme. Ainda não há nenhuma confirmação oficial que a TVA possa aparecer em Deadpool 3, embora esteja confirmada para a segunda temporada de Loki.

É difícil descobrir qual poderia ser o envolvimento da TVA e do personagem no terceiro filme do cômico mercenário da Marvel.

Os filmes de Deadpool já são conhecidos por brincar com o público de diversas maneiras, e uma interação com a Senhorita Minutos não seria estranha.

Além disso, o personagem está entrando no MCU, tentando se conectar com o universo principal, e um papel da TVA é muito possível.

Com o longa sendo lançado um pouco antes de Vingadores: Dinastia Kang, Deadpool 3 ainda poderia sentir muitas mudanças no multiverso provocadas por Kang, o Conquistador.

Deadpool 3 estreia em 8 de novembro de 2024.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.