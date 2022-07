Deadpool ganha primeira referência no MCU

Deadpool está para entrar no MCU, a produção do terceiro filme do mercenário tagarela está em fase de roteiro, mas isso não limita referências na Marvel, e desde a fusão da Fox com a Disney, ocorreu a primeira referência.

Na abertura de um novo passeio dos Vingadores na Disneyland Paris, um arquivo sobre Wade Wilson, também conhecido como Deadpool, foi visto no pré-show do passeio, a atração asim sendo o primeiro vestígio canônico do personagem no universo da Marvel.

Durante uma parte do evento, arquivos do Homem de Ferro estão a disposição, sexta-feira, a I.A do personagem abre um arquivo nomeado “Não se afiliar”, referente a equipe dos Vingadores.

Neste arquivo, entre as abas de Loki Odinson e Brock Rumlow (também conhecido como Ossos Cruzados), está Wade Wilson.

Humoristicamente, sob um mandato estrito de não entrar em contato com Wilson, e o familiar logotipo do Deadpool, tem um comentário adicional, talvez adicionado pelo próprio Wilson: “Não, obrigado”.

Confira na imagem disponibilizada pelo ScreenRant:

Deadpool 3 em breve

O presidente do Marvel Studios, Kevin Feige, confirmou que o próximo filme de Ryan Reynolds, Deadpool 3, tem uma janela de lançamento. É uma boa notícia para o desenvolvimento da sequência.

Ao falar com o Comic Book, Kevin Feige não revelou quando o filme seria lançado, mas afirmou que o Marvel Studios tinha uma janela de data de lançamento em mente para Deadpool 3:

“Já temos uma janela de lançamento. E o roteiro está sendo elaborado e Ryan está trabalhando arduamente nele com nossas escritoras enquanto conversamos.”

O roteiro de Deadpool 3 está sendo desenvolvido pelas irmãs Molyneux. Ryan Reynolds também está colaborando no desenvolvimento, e Shawn Levy assume a direção do projeto.

Sobre o autor