Death Stranding vai ganhar filme com produção do próprio Kojima

Poucos dias após o anúncio de Death Stranding 2 no The Game Awards, é anunciada a produção de um filme baseado em Death Stranding, game de PlayStation do renomado Hideo Kojima.

A produtora Kojima Productions fechou uma parceria com a Hammerstone Studios, responsável por Noites Brutais, lançamento elogiado de 2022.

Continua depois da publicidade

O filme é financiado pela própria Hammerstone, com produção conjunta de Kojima e Alex Lebovici, da Hammerstone.

Com mais de 10 milhões de cópias vendidas em todo o mundo desde seu lançamento em 2019 no PlayStation 4, Death Stranding apresenta um elenco estelar, incluindo Norman Reedus (The Walking Dead), Mads Mikkelsen (Hannibal), Léa Seydoux (Azul é a Cor Mais Quente), Guillermo del Toro (diretor de O Labirinto do Fauno) e Margaret Qualley (Era Uma Vez em… Hollywood).

O jogo desafia os jogadores a reconectar uma sociedade fraturada após o evento cataclísmico Death Stranding, que abriu uma porta entre o mundo dos vivos e dos mortos, levando criaturas da vida após a morte a vagarem pelo mundo marcado por uma sociedade desolada.

Carregando os restos desconectados do futuro da humanidade em suas mãos, os jogadores incorporam Sam Bridges (Norman Reedus) enquanto ele embarca em uma missão para entregar esperança à humanidade conectando os últimos sobreviventes de uma América dizimada.

Mais sobre o filme de Death Stranding

O enredo do projeto, marcando a primeira adaptação de longa-metragem da Kojima Productions, está sendo mantido em sigilo.

Conforme o Deadline, ele introduzirá novos elementos e personagens novos no universo de Death Stranding. Ainda não está claro quem escreverá e dirigirá o filme.

“Eu não poderia estar mais animado com esta nova parceria com a Hammerstone Studios,” disse Kojima. “Este é um momento crucial para a franquia e estou realmente ansioso para colaborar com eles para levar Death Stranding para a tela grande”.

“Estamos emocionados e honrados por ter a oportunidade de fazer parceria com o brilhante e icônico Hideo Kojima em sua primeira adaptação cinematográfica”, acrescentou Lebovici. “Ao contrário de outras adaptações de videogame de sustentação de grande orçamento, isso será algo muito mais íntimo e fundamentado. Nosso objetivo é redefinir o que uma adaptação de videogame pode ser quando você tem liberdade criativa e artística. Este filme será uma autêntica produção de Hideo Kojima”.

Kojima é um criador de jogos de renome mundial, conhecido por ultrapassar os limites do meio, que é amplamente considerado o pai do gênero de jogos furtivos.

Ainda não há data de estreia para o filme de Death Stranding.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.