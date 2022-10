Depois de Kristen Stewart, diretor escolhe para Angelina Jolie viver ícone da vida real

Dramas biográficos são importantes em Hollywood desde sempre, e um século de filmes acabou fazendo com que o gênero se tornasse um pouco padronizado. Mas o cineasta Pablo Larraín está tentando com todas as forças reinventar as cinebiografias, e escalou Angelina Jolie para seu próximo projeto.

O diretor está sendo vem sucedido em seu objetivo, tendo lançado uma gama de dramas históricos e cinebiografias fora do padrão.

Continua depois da publicidade

A qualidade de sua obra pode ser vista em Neruda (2016), sobre o poeta chileno Pablo Neruda, Jackie (2016), sobre a viúva de John F. Kennedy e mais recentemente, em Spencer (2021), sobre a princesa Diana.

O diretor já obteve o merecido reconhecimento por seus projetos, com Natalie Portman e Kristen Stewart sendo indicadas ao Oscar por seus papéis em Jackie e Spencer, respectivamente. E agora Larraín está pronto para seu próximo projeto.

O cineasta fará uma cinebiografia da cantora de ópera Maria Callas, e escalou ninguém menos que Angelina Jolie para protagonizar o filme.

O longa mostrará os últimos dias da cantora Maria Callas

A Variety confirmou a presença de Pablo Larraín e Angelina Jolie no projeto biográfico da lendária cantora de ópera, intitulado atualmente de Maria.

O veículo também confirmou que Steven Knight, roteirista de Spencer e Peaky Blinders, foi responsável pelo texto do filme, terminando de colocando oficialmente Maria no radar de qualquer amante de cinema.

Se você não conhece a história da cantora, Maria Callas foi uma soprano nova-iorquina renomada internacionalmente. Ela fez sua estreia profissional em 1941 e foi parte da indústria até sua aposentadoria no início dos anos 1960.

As performances de Callas em produções como Tosca e Norma, a elevaram ao patamar de lenda da ópera.

Segundo a Variety, Maria vai se explorar: “a tumultuada, linga e trágica história da vida da melhor cantora de ópera do mundo.” A história aparentemente se passará nos dias finais da artista em Paris, onde Callas morreu por conta de um ataque cardíaco em 1977.

A premissa deve dar espaço para Larraín subverter novamente o gênero de cinebiografias. E comparando fotos de Jolie e Callas, podemos ver que a escalação está indo por um caminho certo, mas ainda não sabemos se Angelina cantará no filme.

Vamos aguardar por mais detalhes, enquanto Maria ainda não possui nem data de estreia.

Sobre o autor Gabriel Soldeira