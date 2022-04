Depois de Nicolas Cage, roteirista de O Peso do Talento quer filme sobre atriz renomada

O Peso do Talento, com Nicolas Cage, é um dos lançamentos mais comentados do ano e o roteirista Kevin Etten demonstrou interesse em outros filmes metalinguísticos sobre atores e atrizes.

O roteirista conversou com o ‎‎ScreenRant‎‎, e foi questionado se consideraria fazer um filme semelhante a O Peso do Talento. Etten disse estar mais intrigado com a ideia de um filme ao mesmo estilo, mas ‎‎ estrelado por Meryl Streep.

“Nós definitivamente exploramos isso. É impossível não fazer isso quando você começa a passar pelos nomes e possibilidades”, disse Etten.

“Alguém acabou jogando o nome de Meryl Streep, com a ideia de fazer um filme no qual Meryl Streep interpreta Meryl Streep, que é a melhor ideia que já ouvi em algum tempo, estou curioso”, continuou o roteirista.‎

Nicolas Cage interpreta a si próprio em novo filme

Na história de O Peso do Talento, uma versão ainda mais azarada e cômica de Nicolas Cage tenta conseguir um grande papel para retomar o sucesso na carreira, mas acaba no meio de uma operação da CIA que busca derrubar um grande traficante que, por acaso, é um grande fã de Nicolas Cage.

O Peso do Talento vem sendo elogiado por seu ótimo senso de humor, tirando sarro de Nicolas Cage enquanto também homenageia o ator.

Ao mesmo tempo, também há ação o suficiente para agradar quem simplesmente gosta dos filmes de Nicolas Cage (até mesmo os péssimos).

Com Nicolas Cage como Nicolas Cage, O Peso do Talento chega aos cinemas em 28 de abril de 2022.