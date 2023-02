Depois de O Urso do Pó Branco, vem aí filme de jacaré e metanfetamina

O Urso do Pó Branco abriu as comportas do Inferno. Não bastasse um terror sobre um urso usuário de cocaína, agora foi anunciado um filme sobre um jacaré sob efeito de metanfetamina.

A produtora The Asylum anunciou Attack of the Meth Gator (ataque do jacaré da metanfetamina, em tradução livre).

Continua depois da publicidade

The Asylum é mais conhecida pela franquia Sharknado e pela série Z Nation, ambas misturam terror e comédia, como naturalmente é o caso de Attack of the Meth Gator.

“Segure nosso urso… Quer dizer, cerveja. Vindo para a sua vida neste verão”, declarou o tweet, acompanhado por um cartaz do novo filme, que você pode ver abaixo.

Hold our bear… I mean, beer.



Coming for your life this summer.



🧪🐊🌨️🧸 pic.twitter.com/8V0WlPq8GY — The Asylum (@theasylumcc) February 24, 2023

This is real! We’re pumping the meth into Floridas fresh water reserves as we speak! 😍 — The Asylum (@theasylumcc) February 24, 2023

Animais sob efeitos de drogas viram moda no cinema

Um tweet subsequente esclareceu que o filme está definitivamente acontecendo. “Estamos bombeando a metanfetamina para as reservas de água doce da Flórida enquanto falamos!”.

O Urso do Pó Branco foi lançado na sexta-feira, nos EUA, e superou as expectativas ao ganhar US$ 23 milhões nas bilheterias domésticas no fim de semana, de acordo com a Comscore.

Dirigido por Elizabeth Banks, o filme é baseado na estranha história real de 1985 de um urso de 175 quilos que consumiu uma quantidade significativa de cocaína deixada em uma floresta da Geórgia.

O elenco é composto por Keri Russell, O’Shea Jackson Jr., Margo Martindale, Alden Ehrenreich, Jesse Tyler Ferguson e o falecido Ray Liotta.

Ainda não há data de estreia para Attack of the Meth Gator.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.