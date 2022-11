Depois do Universo: A emocionante história real por trás do filme da Netflix

A Netflix continua a investir em conteúdo nacional. Dessa vez, chegou ao catálogo da Gigante do streaming Depois do Universo, romance brasileiro com Henrique Zaga e Giulia Be. A obra rapidamente subiu ao top 10 da plataforma em diversos países.

“O novo filme de drama romântico acompanha a talentosa pianista Nina (Giulia Be), que precisa superar os desafios de lidar com o lúpus, uma doença autoimune que pode atacar qualquer parte do corpo – o rim, no caso dela”, começa a sinopse oficial.

“A jovem é surpreendida por uma forte conexão com Gabriel (Henry Zaga), um dos médicos da equipe que a atende, que irá ajudá-la a superar suas inseguranças na luta para tocar nos palcos junto a uma grande orquestra de São Paulo”, continua a sinopse.

Além de Giulia Be e Henrique Zaga, o elenco de Depois do Universo conta com João Miguel, Othon Bastos, Rita Assemany, Leo Bahia, Viviane Araújo, Isabel Fillardis e Denise Del Vecchio.

A direção de Depois do Universo é de Diego Freitas, que assina o roteiro junto de Ana Reber. A produção é da Camisa Listrada, sendo este o quarto longa-metragem feito em parceria com a Netflix.

A história real por trás de Depois do Universo

Muitos podem não saber, mas Depois do Universo é inspirado pelas próprias experiências do diretor Diego Freitas.

Giulia Be disse que o diretor dedicou o filme à sua mãe, Durvalina. Ela também precisou esperar na fila do transplante.

“O Diego Freitas, que escreveu esse filme e também dirigiu, ele escreveu para a mãe dele. Ela também estava na fila esperando transplante, então ele tinha todo esse lugar emocional, que desde o começo sabíamos que queríamos honrar e levar isso para as telas da maneira mais autêntica, sem dramatizar demais, mas mostrar a realidade”, disse Giulia ao Adoro Cinema.

A fim de se preparar para o papel, Be disse ter se encontrado com pacientes na mesma situação que sua personagem, portanto a autenticidade parece ter sido respeitada.

Depois do Universo está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.