Depois do Universo: Conheça o elenco do filme da Netflix

Depois do Universo é o novo romance brasileiro da Netflix. O longa-metragem conta com um elenco de estrelas famosas – vamos ver quem são eles.

“O novo filme de drama romântico acompanha a talentosa pianista Nina (Giulia Be), que precisa superar os desafios de lidar com o lúpus, uma doença autoimune que pode atacar qualquer parte do corpo – o rim, no caso dela”, começa a sinopse oficial.

Continua depois da publicidade

“A jovem é surpreendida por uma forte conexão com Gabriel (Henry Zaga), um dos médicos da equipe que a atende, que irá ajudá-la a superar suas inseguranças na luta para tocar nos palcos junto a uma grande orquestra de São Paulo”, continua a sinopse de Depois do Universo.

Vamos ver, agora, quem integra o elenco do romance da Netflix.

Giulia Be – Nina

Giulia Bourguignon Marinho interpreta Nina, a protagonista do filme. Ela nasceu em 1999, no Rio de Janeiro.

Depois do Universo marca a estreia dela como atriz, depois de já ter sedimentado sua carreira como cantora, compositora e multi-instrumentista.

Henry Zaga – Gabriel

Henrique Chagas Moniz de Aragão Gonzaga já é conhecido de outras produções da Netflix. Natural de Brasília, o ator já estrelou 13 Reasons Why e o filme XOXO.

Ele também trabalhou em outras produções famosas, como Teen Wolf e Os Novos Mutantes, como Sunspot.

João Miguel – Alberto

Já veterano do Cinema e TV, João Miguel deve ser reconhecido pelos fãs de diversas outras produções de destaque.

Os assinantes da Netflix vão reconhecê-lo de 3%, série brasileira na qual interpretou Ezequiel. Ele também tem no currículo obras como Estômago, Bonitinha, mas Ordinária, e A Hora e a Vez de Augusto Matraga.

Othon Bastos – Joaquim

Othon José de Almeida Bastos é outro nome que já está ligado ao cinema nacional há décadas. Ele também é ator de novelas.

Nascido em 1933, ele já atuou em Deus e o Diabo na Terra do Sol, Bicho de Sete Cabeças, e na série Carcereiros, dentre outras obras.

Diego Freitas – Wlad

Diego Freitas, que vive Wlad em Depois do Universo, está no filme mas não tem exatamente uma carreira como ator – mas ele desempenha outro papel no filme da Netflix: o de diretor.

Esse é o segundo longa-metragem de Freitas, após ter comandado O Segredo de Davi em 2018.

Viviane Araújo – Amanda

Nascida no Rio de Janeiro, Viviane Araújo também é atriz de novelas, já tendo trabalhado em obras como Rock Story e Império.

Esse é o terceiro longa-metragem em que Araújo trabalha como atriz, já tendo atuado em Balada, Baladão e Estado de Exceção.

Denise Del Vecchio – Emília

Denise Del Vecchio trabalha como atriz desde a década de 1970, tendo estreado com Um Dia, o Amor, em 1975.

Desde então, ela trabalhou em Os Dez Mandamentos (tanto a novela, quanto o filme), Topíssima e Vidas em Jogo, dentre muitas outras novelas.

Depois do Universo já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.