Depois do Universo conquista público internacional na Netflix; veja as reações

No Brasil, Depois do Universo já aparece na posição Número 1 do Top 10 da Netflix. O romance nacional também conquistou fãs no mundo inteiro – figurando no ranking dos filmes mais assistidos de vários países. Sendo assim, o que será que o público internacional está achando do filme brasileiro?

“Enquanto aguarda um transplante de rim, uma jovem pianista sente uma conexão inesperada com seu médico e ganha coragem para realizar seus sonhos musicais”, afirma a sinopse oficial de Depois do Universo na Netflix.

O elenco de Depois do Universo é liderado por Henry Zaga (Novos Mutantes) e a cantora Giulia Be. Também estão no filme os atores João Miguel (Antônia), Viviane Araújo (Família Paraíso), Denise Del Vecchio (Chocolate com Pimenta) e Othon Bastos (Na Forma da Lei).

Revelamos abaixo o que os assinantes internacionais da Netflix estão achando de Depois do Universo; confira.

Depois do Universo ganha o coração da audiência internacional na Netflix

Protagonizado por Giulia Be e Henry Zaga, Depois do Universo chegou à Netflix em 27 de outubro de 2022. Menos de uma semana depois, o filme garantiu o Número 1 no Top 10 do streaming.

O longa já supera alguns dos maiores sucessos da plataforma, como A Escola do Bem e do Mal e Sing: Quem Canta Seus Males Espanta.

Depois do Universo também conquistou o público internacional. Até o fechamento desta matéria, o filme figura no Top 10 de mais de 40 países – como França, Alemanha, Bélgica e Argentina.

Nas redes sociais, o romance brasileiro também dá o que falar. A audiência internacional elogia o clima do filme, a condução da história e o final surpreendente.

“Depois de Shen Yin (um famoso drama chinês) encontrei esse filme agridoce que é uma joia! Aposto que o longa dará a vocês as mesmas emoções do final do romance. Acompanhado por uma bela trilha sonora, personagens carismáticos, desafios, química explosiva e um amor para a vida toda… Depois do Universo!”, comentou uma assinante chinesa da Netflix.

Para muita gente, um dos grandes trunfos de Depois do Universo é seu final emocionante. Inúmeros assinantes da Netflix choraram com o desfecho do longa.

“Acabei de assistir Depois do Universo e não sabia que acabaria assim! Estou de coração partido”, afirmou outra fã.

Segundo alguns espectadores, Depois do Universo é um dos filmes mais emocionantes da história da Netflix.

“Esse filme Depois do Universo me fez chorar demais!”, contou uma espectadora do Oriente Médio.

Alguns fãs também compararam o teor emocional de Depois do Universo ao de Recomeço, um popular drama romântico da Netflix.

“Achei que Recomeço fosse emocionante, mas Depois do Universo? Meu Deus…”, opinou outra fã.

Recomeço, vale lembrar, também figura no Top 10 da Netflix. A série é protagonizada por Zoe Saldana, a Gamora do MCU.

“Recomeço e agora Depois do Universo, parece que a missão da Netflix é nos deixar em lágrimas”, afirmou outra assinante.

Finalmente, muitos assinantes da Netflix também elogiaram as performances de Giulia Be e Henry Zaga.

“Minha nova dupla favorita. Eles são atores brasileiros e estão em um filme perfeito chamado Depois do Universo. Recomendo a todos assistirem, eles são maravilhosos!”, comentou outro fã.

Depois do Universo está disponível na Netflix. Veja abaixo as reações originais.

