Depois do Universo: Entenda como a pandemia afetou o romance

Sucesso na Netflix, Depois do Universo já arranca suspiros de espectadores do mundo todo. O romance brasileiro aparece em posições importantes no Top 10 da plataforma, superando grandes sucessos do streaming. O que muita gente não sabe é que o longa foi bastante afetado pela pandemia de Covid-19.

“Enquanto aguarda um transplante de rim, uma jovem pianista sente uma conexão inesperada com seu médico e ganha coragem para realizar seus sonhos musicais”, afirma a sinopse oficial de Depois do Universo na Netflix.

O elenco de Depois do Universo é liderado por Henry Zaga (Novos Mutantes) e a cantora Giulia Be. Também estão no filme os atores João Miguel (Antônia), Viviane Araújo (Família Paraíso), Denise Del Vecchio (Chocolate com Pimenta) e Othon Bastos (Na Forma da Lei).

Revelamos abaixo como a pandemia de Covid-19 influenciou a trama e as gravações de Depois do Universo; confira.

Diretor de Depois do Universo revela inspirações por trás do romance

Na Netflix, Depois do Universo é uma produção do cineasta brasileiro Diego Freitas. Em uma entrevista ao site Tangerina, o diretor revelou que a pandemia de Covid-19 acabou inspirando a trama.

Freitas afirmou que, em plena pandemia, conseguiu encontrar um grande amor. A partir daí, passou a enxergar além do caos que se estendia por todo o mundo.

“Eu estava triste em casa, trancado. Eu encontrei um amor nesse meio tempo, acabei arrumando um namorado. Falei: ‘Gente, vamos ver o lado bom da vida, vamos pensar que pode ter algo além’. Mesmo nas tragédias e nas desgraças, a gente pode ver uma saída”, comentou o cineasta.

Segundo Diego, a convivência com o namorado também influenciou o desenvolvimento da história de Depois do Universo.

“Meu namorado é médico e eu comecei a investigar muito esse universo da medicina. Foi interessante, porque você está mexendo com a vida e a morte todos os dias”, revelou o diretor.

Na trama de Depois do Universo, vale lembrar, a protagonista Nina lida com lúpus, uma síndrome autoimune que pode afetar vários órgãos do corpo.

Para Diego, Depois do Universo também tem o objetivo de desmistificar a doença e acabar com os tabus de seu tratamento médico.

“As pessoas não sabem o que é direito, acham que é uma sentença de morte”, afirmou o diretor sobre a doença.

Depois do Universo foi filmado durante a pandemia de Covid-19. O filme chegou ao catálogo da Netflix em 27 de outubro.

Menos de 48 horas depois, o romance garantiu a posição Número 2 no Top 10 do streaming – superando sucessos como A Escola do Bem e do Mal e Jaula.

Até o momento, o filme brasileiro perde apenas para O Enfermeiro da Noite, uma história de terror baseada em eventos reais.

Depois do Universo está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

