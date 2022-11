Depois do Universo: Explicamos o final do filme brasileiro da Netflix

Alerta de spoilers

Depois do Universo é o novo romance brasileiro da Netflix, com fortes influências de obras como A Culpa é das Estrelas. O filme conquistou grande popularidade na plataforma de streaming e agora vamos destrinchar sua trama e seu desfecho.

A trama do filme gira em torno de Nina, que foi diagnosticada com lúpus quando tinha 13 anos. Enquanto tocava piano no palco, seu nariz começou a sangrar. Ela sabia desde cedo que a doença atacaria seus órgãos e articulações, tornando ainda mais difícil perseguir seu sonho.

Quando adulta, Nina descobriu que sua função renal havia caído drasticamente. Ela precisava de um transplante de rim, mas a menos que encontrasse um doador, ela precisaria de hemodiálise três vezes por semana para funcionar adequadamente.

Devido ao desequilíbrio na relação doador-paciente, o nome de Nina estava quase no final da lista de espera. Quando nada parecia estar indo bem, ela notou um anúncio no jornal – uma audição para fazer parte da Orquestra Sinfônica. Ela começou a praticar onde quer que encontrasse um piano, incluindo uma estação de trem. Gabriel estava indo de bicicleta para o hospital e encontrou Nina na estação.

Nina encontrou Gabriel mais uma vez no hospital. Acontece que ele era um médico residente no hospital onde Nina deveria se submeter à hemodiálise. Ele é otimista, enquanto Nina é pessimista.

Ela acreditava que não tinha nada de bom a esperar na vida, enquanto Gabriel queria mostrar a ela todas as coisas que ela ainda tinha ao seu redor para apreciar.

Mesmo sendo diferentes um do outro, eles formaram um vínculo de amizade. Gabriel sabia que tinha sentimentos por Nina, mas ele era médico e ela era sua paciente; tal relacionamento é proibido. Sabendo o quão perigoso era o território, Gabriel se arriscou porque se importava com Nina e queria animar a vida dela.

Já Nina desconhecia o problema ético de tal relacionamento; Gabriel a fez feliz, e ela finalmente estava vivendo sua vida. Ele encontrou um piano para ela quando o conservatório em que ela trabalhava a demitiu.

Ele garantiu que Nina preenchesse o formulário de audição e não desistisse de seu sonho. Gabriel acreditava nela, e isso levou a garota a nunca desistir.

Enquanto Nina estava aprendendo a apreciar sua vida, sua saúde se deteriorou. Seus rins pararam de funcionar completamente. Ela precisava desesperadamente de um doador para viver, mas a lista de espera era muito longa.

Nina consegue entrar para a Orquestra?

Mesmo que a dor nas articulações a incomodasse, Nina conseguiu tocar a Sonata ao Luar de Beethoven com facilidade. Ela foi selecionada para a rodada final. Gabriel deveria estar lá na audição, mas seu pai, Alberto, que era o chefe do hospital, o sobrecarregou com o trabalho naquele dia.

Alberto sabia do relacionamento de Gabriel e Nina. Mesmo que Gabriel tenha tentado permanecer amigo de Nina, ele achou quase impossível. Eles se amavam e desejavam um ao outro.

Gabriel e Nina fizeram amor no dia em que ele a convidou para sua casa. Quando Gabriel soube que o rim de Nina havia parado de funcionar, ele secretamente realizou um teste de compatibilidade e descobriu que eles não eram compatíveis. O pai de Gabriel descobriu sobre o teste. Ele explicou que havia regras que Gabriel tinha que respeitar, não importa o quê. Gabriel não estava pronto para desistir de seu relacionamento com Nina e estava pronto para enfrentar o comitê de residência.

Ele não tinha um relacionamento saudável com seu pai e culpou Alberto por não estar ao lado de sua mãe quando ela sofria de câncer de mama. Ele até manteve Gabriel longe de sua mãe durante o tratamento.

Gabriel nunca poderia perdoar seu pai pela morte de sua mãe. Portanto, quando seu pai tentou interferir em seu relacionamento com Nina, ele decidiu escolher o amor sobre as regras.

No dia da audição final, Nina esperou por Gabriel, mas ele estava ocupado com o trabalho. Ele conseguiu sair do hospital assim que pôde e pedalou até o auditório. Em alta velocidade, ele acabou sofrendo um acidente.

Enquanto isso, Nina também não pôde continuar com sua performance. Seu nariz começou a sangrar e ela caiu no chão. Nina foi imediatamente levada ao hospital para tratamento e acordou depois de três dias. Ela perdeu toda a esperança de se apresentar na Orquestra Sinfônica, mas Gabriel acreditava que, se eles solicitassem, citando a condição de Nina, poderiam realizar outra rodada de audições.

À medida que Nina se recuperava aos poucos, Gabriel compartilhava com ela o sonho de viajar para o local nas montanhas onde uma vez foi com a mãe. Ele mostrou a ela as fotos em seu telefone e saiu para atender um de seus pacientes.

Enquanto percorria as fotos, Nina notou uma notificação por e-mail, dizendo que Gabriel estava sob investigação por seu relacionamento com um paciente. Nina decidiu terminar seu relacionamento com ele para salvá-lo de ser demitido. Ela discutiu seu relacionamento com outra paciente, Amanda, que acreditava que não deveria desistir do amor com base no que poderia acontecer no futuro.

Ambos se amavam e certamente descobririam uma maneira de ficar juntos. Nesse ponto, Nina interrompe a reunião do comitê residencial e atesta o profissionalismo de Gabriel. Os esforços de Nina ajudaram Gabriel a manter sua posição no hospital.

Gabriel decora a igreja do hospital e convida Nina para um evento surpresa. Gabriel havia ligado para todas as pessoas importantes na vida de Nina. Um piano foi mantido para Nina tocar. Era um concerto especial que Gabriel havia arranjado. O desempenho mágico de Nina impressionou o juiz, e ela foi convidada a participar de uma audição especial.

O final de Depois do Universo Explicado

Gabriel estava determinado a viajar para o local nas montanhas onde uma vez foi com sua mãe. Enquanto Nina praticava em seu piano em casa, Gabriel observava a paisagem pitoresca. Ele colocou a foto de sua mãe no chão, mas ela voou. Ele decidiu agarrá-la, embora fosse perigoso.

Enquanto Gabriel conseguiu segurar a foto, a corda que ele usava para escalar não aguentou mais o peso e se soltou. Gabriel foi internado no hospital, mas não sobreviveu.

Nina fica arrasada com a perda de Gabriel. Ela e Alberto se uniram pelas memórias de Gabriel. Alberto sabia que Nina precisava de um doador de rim e decidiu fazer um teste de compatibilidade.

O resultado foi positivo, e Alberto decidiu seguir em frente com o processo. Nina ficou encantada com a possibilidade.

Após o procedimento, Nina foi selecionada para se apresentar com a Orquestra Sinfônica. Ela dedicou uma música a Gabriel, que era o amor de sua vida. Ele a ensinou a ser otimista. Mesmo que ele não estivesse com ela no momento, ela acreditava que ele estava cuidando dela.

No final, Nina viajou para as montanhas onde Gabriel sonhava em levá-la. Mesmo estando sozinha, ela podia sentir seu amor por ela. Além do Universo é sobre Nina aprendendo a nunca desistir da vida e apreciar as coisas pelas quais ela está cercada.

Depois do Universo está disponível na Netflix.

