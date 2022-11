Depois do Universo: Qual é a doença de Nina e quais são os sintomas

Depois do Universo tem dado o que falar na Netflix, atraindo fãs de todo o mundo. Algo que pode ter atiçado a curiosidade dos fãs é a doença da protagonista, Nina. Vamos ver agora que condição é essa e quais são os sintomas.

Depois do Universo é dirigido por Diego Freitas, que assina o roteiro junto de Ana Reber.

“Depois do Universo acompanha a talentosa pianista Nina (Giulia Be), que precisa superar os desafios de lidar com o lúpus, uma doença autoimune que pode atacar qualquer parte do corpo – o rim, no caso dela”, começa a sinopse oficial.

“A jovem é surpreendida por uma forte conexão com Gabriel (Henry Zaga), um dos médicos da equipe que a atende, que irá ajudá-la a superar suas inseguranças na luta para tocar nos palcos junto a uma grande orquestra de São Paulo”, continua a sinopse.

Além de Giulia Be e Henrique Zaga, o elenco de Depois do Universo conta com João Miguel, Othon Bastos, Rita Assemany, Leo Bahia, Viviane Araújo, Isabel Fillardis e Denise Del Vecchio.

Depois do Universo leva os espectadores a diversos pontos turísticos de São Paulo, incluindo, mas não limitado ao Theatro Municipal, claro, tendo em vista a premissa do longa-metragem.

Depois do Universo é o novo romance brasileiro da Netflix

A doença de Nina em Depois do Universo

Nina sofre de lúpus, que ela descreve como uma condição em que o corpo dela ataca a si próprio. Trata-se de uma doença autoimune em que anticorpos ataquem as células do próprio corpo.

Há diversos tipos da doença. Nina tem a chama lúpus sistêmico, que pode afetar a pele e até órgãos. Cerca de 0,1% da população mundial sofre dessa condição.

Os principais sintomas da doença são lesões na pele, fadiga, dor nas articulações, dificuldade para respirar, dentre outros, que são específicos de paciente para paciente.

O tratamento do lúpus é realizado por meio de corticoides, principalmente, mas há outros medicamentos utilizados sob receita médica. Vale apontar que o acompanhamento médico e tratamento são oferecidos gratuitamente e de forma integral pelo SUS.

Depois do Universo já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.