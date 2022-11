Depois do Universo tem algo em comum com Modo Avião, também da Netflix

Alerta de spoilers

Depois do Universo é o novo romance brasileiro da Netflix, com fortes influências de obras como A Culpa é das Estrelas. O filme também tem algo em comum com Modo Avião, estrelado por Larissa Manoela.

A trama do filme gira em torno de Nina, que foi diagnosticada com lúpus quando tinha 13 anos. Enquanto tocava piano no palco, seu nariz começou a sangrar. Ela sabia desde cedo que a doença atacaria seus órgãos e articulações, tornando ainda mais difícil perseguir seu sonho.

Quando adulta, Nina descobriu que sua função renal havia caído drasticamente. Ela precisava de um transplante de rim, mas a menos que encontrasse um doador, ela precisaria de hemodiálise três vezes por semana para funcionar adequadamente.

Devido ao desequilíbrio na relação doador-paciente, o nome de Nina estava quase no final da lista de espera. Quando nada parecia estar indo bem, ela notou um anúncio no jornal – uma audição para fazer parte da Orquestra Sinfônica. Ela começou a praticar onde quer que encontrasse um piano, incluindo uma estação de trem. Gabriel estava indo de bicicleta para o hospital e encontrou Nina na estação.

Nina encontrou Gabriel mais uma vez no hospital. Acontece que ele era um médico residente no hospital onde Nina deveria se submeter à hemodiálise. Ele é otimista, enquanto Nina é pessimista.

Ela acreditava que não tinha nada de bom a esperar na vida, enquanto Gabriel queria mostrar a ela todas as coisas que ela ainda tinha ao seu redor para apreciar.

Vamos ver agora o que o filme tem a ver com Modo Avião, com Larissa Manoela.

O que Depois do Universo tem em comum com Modo Avião

“A influencer Ana bate o carro mais uma vez por dirigir usando o celular. Contrariada, vai parar na fazenda do avô, onde o detox digital é inevitável”, diz a sinopse de Modo Avião.

Aparentemente, os filmes não tem muito a ver um com o outro, mas há algo que eles compartilham: ambos tiveram cenas gravadas em São Bento do Sapucaí, município no estado de São Paulo.

Depois do Universo teve cenas filmadas na Pedra do Baú, enquanto o filme com Larissa Manoela também gravou nessa região da Serra da Mantiqueira.

Larissa Manoela chegou até a publicar fotos tiradas na cidade em sua conta do Instagram. Uma dessas publicações pode ser vista abaixo.

Depois do Universo e Modo Avião estão disponíveis na Netflix.

