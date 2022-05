Derivada de Procurando Nemo resolve dois problemas da Pixar

Depois do sucesso de Procurando Dory, parece que a Pixar resolveu continuar explorando o oceano de Procurando Nemo, mas agora em uma série televisiva.

O site Screen Rant publicou uma matéria explicando que, se essa série realmente acontecer, ela resolverá dois problemas da Pixar ao mesmo tempo.

Entenda mais:

Problema 1: Mais espaço no Disney+

Desde os anos 90 a Walt Disney Television Animation já tem promovido a capitalização de seus filmes de sucesso ao explorar sequências não só nos cinemas, mas também em outras séries para a televisão, como Aladdin, A Pequena Sereia e Hércules que, agora, estão disponíveis no catálogo do Disney+.

A Pixar já está apostando no mercado do streaming, seguindo os passos da Disney ao criar, para o Disney+, produções como Garfinho Pergunta, Monstros no Trabalho e A Vida de Dug.

Levar uma série da consagrada franquia Procurando Nemo para o catálogo do streaming parece ser a coisa certa a fazer para firmar ainda mais seus pés na plataforma e conquistar seu espaço na internet.

Problema 2: Mais filmes originais

Deixando sequências e spin-offs para o streaming, sobra espaço no calendário de estreais cinematográficas para mais filmes originais.

Soul, Luca e Red: Crescer é uma Fera não tiveram a sorte de serem lançados nos cinemas devido à pandemia, que levou suas estreias diretamente ao Disney+.

No entanto, os três filmes foram muito elogiados pela crítica e pelo público geral, comprovando que a Pixar ainda sabe criar boas histórias do zero, e este pode ser o passo para os seus próximos lançamentos cinematográficos — após Lightyear, novo derivado de Toy Story previsto para junho de 2022.

No entanto, a série derivada de Procurando Nemo ainda é apenas um rumor, e nenhum grande detalhe foi divulgado até agora pela Pixar.