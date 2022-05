Desencantada: Disney revela primeira foto do elenco e data de estreia; veja

Encantada, filme de 2007 estrelado por Amy Adams, é um grande sucesso da Disney.

Querido até hoje, os fãs se preparam para o lançamento de sua sequência, Desencantada, que acabou de ter algumas informações divulgadas.

Nesta terça-feira, 17 de maio, a Walt Disney Pictures divulgou em suas redes sociais a primeira foto oficial do filme, que mostra Amy Adams e Maya Rudolph plenamente caracterizadas.

Confira a imagem logo abaixo:

No Twitter, também foi divulgada a data de estreia de Desencantada que, segundo a própria Disney, chega no Dia de Ação de Graças, 24 de novembro, ao catálogo do Disney+.

O trailer oficial ainda não foi divulgado.

Mais informações devem ser lançadas em breve.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.