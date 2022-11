Desencantada é uma inversão do primeiro filme; veja como

Desencantada é, definitivamente, um dos lançamentos mais aguardados da Disney+ em 2022. O longa estreia 15 anos após o filme original, Encantada, que chegou aos cinemas em 2007. A continuação tem Amy Adams, Patrick Dempsey e outros astros em uma verdadeira inversão do primeiro filme.

“Nada fica encantado para sempre… Anos depois de seus ‘felizes para sempre’, Gisele, Robert e Morgan se mudam para uma nova comunidade – e Andalasia e o mundo real entram em desequilíbrio”, afirma a sinopse oficial de Desencantada.

Além de Amy Adams (A Mulher da Janela) e Patrick Dempsey (Grey’s Anatomy), o elenco de Desencantada conta com James Marsden (Westworld), Idina Menzel (Frozen) e Maya Rudolph (Missão Madrinha de Casamento).

Em uma entrevista recente, o diretor de Desencantada revelou que o novo filme é uma inversão completa do primeiro – veja abaixo o motivo.

Desencantada é o oposto de Encantada na Disney

Desencantada chega ao Disney+ com direção de Adam Shankman. O cineasta é conhecido por filmes como Hairspray, Um Amor Para Recordar e Operação Babá.

O trailer do longa revela que a protagonista Giselle, interpretada por Amy Adams, passará por uma transformação vilanesca.

Outras personagens, como a Nancy de Idina Menzel, também ganharão mais destaque – e até mesmo canções próprias.

Em um papo com o The Hollywood Reporter, o diretor Adam Shankman revelou que o novo filme tem um foco bem diferente do original. Desencantada é muito mais um conto de fadas do que uma comédia romântica.

“É uma história sobre família. O primeiro filme é, essencialmente, uma comédia romântica, na qual a Giselle é um peixe fora d’água. Em Desencantada, ela surge bem diferente. Na verdade, tivemos que transformar os outros personagens em peixes fora d’água”, comentou o cineasta.

Para o cineasta, o tradicional clima das comédias românticas não faz muito sentido para a trama de Desencantada.

“A não ser que vocês quisessem ver a Giselle tendo problemas na relação com o Robert, o que não queremos mostrar, aquele estilo das comédias românticas não faz muito sentido. Desencantada é sobre criar uma nova energia que se parece com a de Encantada, mas com regras bem diferentes”, explicou Shankman.

Com isso, os fãs se perguntam: será que Desencantada ganhará uma continuação? Dado o desfecho do longa, e o sucesso do filme no Disney+, essa é, definitivamente, uma possibilidade para o futuro.

Um dos grandes trunfos de Desencantada é seu elenco. Além de Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden, Idina Menzel e Maya Rudolph, o longa traz também atores como Jayma Mays (Glee), Yvette Nicole Brown (Community), Oscar Nunez (The Office) e Ann Harada (Schmigadoon).

Desencantada já está disponível no catálogo brasileiro do Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma – e veja abaixo o trailer do longa.

