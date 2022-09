Desencantada: Sequência de Encantada ganha trailer; veja

A sequência de Encantada, Desencantada, estrelada por Amy Adams, teve seu primeiro trailer divulgado pelo Disney+.

Com a estrela da DC, Adams retorna ao papel depois de 15 anos, quando Encantada foi aos cinemas e faturou US$ 340 milhões.

No trailer, a atriz interpreta Giselle, que se torna uma madrasta muito malvada, que desejou ter uma vida de conto de fadas (via ScreenRant).

Mas, o felizes para sempre de todos não é o dela, e Giselle vai perceber que nada fica encantado para toda a eternidade.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Desencantada

“Quinze anos depois de Encantada, Giselle se muda para o subúrbio de Monroeville com Robert e sua filha adolescente Morgan, onde ela deve lidar com os desafios que vêm com um novo lar e descobrir o que o felizes para sempre realmente significa para ela e seu novo lar”, diz a sinopse.

Adam Shankman é o diretor do filme, enquanto Brigitte Hales cuidou do roteiro.

O elenco conta com Amy Adams, James Marsden, Patrick Dempsey, Idina Menzel, Yvette Nicole Brown e Jayma Mays.

Desencantada chega ao Disney+ no dia 24 de novembro.

Sobre o autor Gabriel Silveira