Destemida: Como está hoje a sobrevivente da vida real

Como os espectadores da Netflix já sabem, a trama de Destemida é baseada na trajetória real de Jessica Watson – uma adolescente australiana que entrou para a história como a pessoa mais jovem a velejar ao redor do mundo. Quem já conferiu este emocionante filme quer saber: o que aconteceu com Watson após os eventos do longa? E como ela está hoje em dia?

“Uma obstinada adolescente australiana enfrenta seus medos e corre atrás do sonho de se tornar a pessoa mais jovem a velejar ao redor do mundo sozinha”, afirma a sinopse oficial de Destemida na Netflix.

Continua depois da publicidade

Liderado por Teagan Croft (Titãs), o elenco de Destemida conta com Cliff Curtis (Avatar: O Caminho da Água), Anna Paquin (True Blood) e Josh Lawson (Mortal Kombat).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a jornada de Jessica Watson após os eventos de Destemida, até os dias atuais; confira!

O que aconteceu com Jessica Watson após Destemida?

Quem já assistiu Destemida na Netflix sabe que o filme termina com a grande vitória de Jessica Watson – que após diversos percalços, consegue dar a volta ao mundo, e retornar ao seio da família na Austrália.

A jornada da atleta (que aparece na foto acima junto com Teagan Croft, sua intérprete em Destemida) inspirou velejadores do mundo inteiro. No esporte, Watson ainda é considerada uma verdadeira heroína.

“Sou apenas uma garota comum que acredita em seu sonho. Você não precisa ser alguém especial, ou ter algo especial, para alcançar um feito extraordinário. Você precisa apenas sonhar, acreditar e trabalhar duro”, afirmou a atleta em seu discurso triunfante.

Atualmente, Jessica Watson tem 29 anos. Nascida no dia 18 de maio de 1993, ela tinha apenas 16 anos quando se tornou a pessoa mais jovem a velejar sozinha ao redor do mundo.

Após a surpreendente jornada pelos oceanos, Jessica Watson decidiu completar os estudos como uma adolescente normal.

Jessica entrou para a faculdade, e em 2017, recebeu seu MBA de Administração no Australian Institute of Management. Na mesma época, a atleta foi escolhida como uma das novas embaixadoras juvenis do Programa de Alimentação da Organização das Nações Unidas.

Sob a liderança da ONU, Jessica trabalhou com populações refugiadas de nações do Oriente Médio como Síria e Líbano.

Hoje em dia, Jessica Watson trabalha como consultora de negócios na empresa Deloitte. A atleta também ganha a vida dando palestras em conferências e eventos corporativos.

Mais recentemente, a protagonista de Destemida sofreu uma grande perda pessoal. Em agosto de 2021, Cameron Dale, o namorado de longa data de Jessica Watson, faleceu após sofrer um derrame. Ele tinha apenas 29 anos.

Após a morte do namorado, Jessica Watson passou a usar o Instagram para conscientizar o público sobre a importância de exames periódicos.

“Por favor, verifique sua pressão arterial! É uma coisa tão simples que pode salvar sua vida. O derrame do Cam aconteceu devido à pressão alta. Isso não está no radar dos jovens ativos, mas precisa estar!”, comentou a atleta no Instagram.

Finalmente, Jessica Watson também escreveu dois livros. “True Spirit”, o primeiro, serve como base para a trama de Destemida. “Indigo Blue”, o segundo, é voltado para o público infanto-juvenil.

Você pode conferir a rotina de Jessica Watson no Instagram da atleta: @jessicawatson_93. O filme Destemida está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.