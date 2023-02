Destemida é uma história real? A verdade sobre filme da Netflix

Emocionante e inspirador, o drama Destemida está fazendo o maior sucesso na Netflix. O filme acompanha a história de Jessica Watson, uma adolescente de 16 anos que se torna a pessoa mais jovem a velejar ao redor do mundo. Dada a temática do longa, muitos espectadores se perguntam: a trama de Destemida é real?

“Uma obstinada adolescente australiana enfrenta seus medos e corre atrás do sonho de se tornar a pessoa mais jovem a velejar ao redor do mundo sozinha”, afirma a sinopse oficial de Destemida na Netflix.

Liderado por Teagan Croft (Titãs), o elenco de Destemida conta com Cliff Curtis (Avatar: O Caminho da Água), Anna Paquin (True Blood) e Josh Lawson (Mortal Kombat).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre as inspirações de Destemida na Netflix, veja se a história do filme é real! (via CinemaHolic)

Destemida é baseado em história real?

Sim! A trama de Destemida é baseada na história real da velejadora australiana Jessica Watson. O filme é bastante fiel ao que aconteceu com ela na vida real.

Aos 16 anos, Watson embarcou em uma jornada de volta ao mundo. A velejadora terminou o percurso sozinha, em um período de 210 dias.

Ela deixou o porto de Sydney em outubro de 2009, e só voltou ao país em maio de 2010. A jornada completa de Watson é mostrada no filme da Netflix – incluindo os desafios e percalços que marcaram o percurso da velejadora.

O livro “True Spirit: The Aussie Girl Who Took on The World” (Espírito Verdadeiro: A Garota Australiana que Encarou o Mundo”, escrito por Watson, serve como base para a trama de Destemida.

Como o filme mostra, Jessica se interessou pela ideia da circum navegação global após ler o livro “Lionheart: A Journey of the Human Spirit” (Coração de Leão: A Jornada do Espírito Humano), que conta a história de Jesse Martin, um jovem de 17 anos que atingiu o feito ainda na adolescência.

Para quebrar o recorde, Jessica Watson passou anos se preparando, desenvolvendo todas as habilidades necessárias para concretizar o objetivo com segurança – o que incluiu um curso de navegação, mecânica e primeiros socorros.

O filme Destemida, como citamos anteriormente, é bastante fiel à história de Jessica Watson. A cena na qual o iate da protagonista se envolvem em um acidente com um navio de carga, por exemplo, aconteceu na vida real.

O mesmo pode ser dito sobre o assédio da imprensa à família de Jessica Watson. Na época, muita gente condenou os pais da velejadora por terem deixado a jovem de 16 anos embarcar na jornada sozinha.

Destemida também faz algumas modificações da história de Watson. O filme dá a entender que Bem Bryant foi o único professor de vela da atleta, mas na verdade, várias pessoas a auxiliaram antes, durante e depois da jornada.

Além disso, o filme não menciona o fato de que, mesmo se tornando a pessoa mais jovem a velejar ao redor do mundo, Jessica Watson não figura no Livro dos Recordes, devido à discrepâncias na extensão total de sua jornada.

Destemida está disponível na Netflix.

