Destemida: Explicamos o final do filme da Netflix

Baseado em uma história real, Destemida está fazendo o maior sucesso na Netflix. Esse filme australiano, com cenas de tirar o fôlego, já figura no Top 10 da plataforma, à frente de alguns dos maiores hits do streaming. Por isso, o público quer saber: o que realmente acontece no desfecho do longa?

“Uma obstinada adolescente australiana enfrenta seus medos e corre atrás do sonho de se tornar a pessoa mais jovem a velejar ao redor do mundo sozinha”, afirma a sinopse oficial de Destemida na Netflix.

Liderado por Teagan Croft (Titãs), o elenco de Destemida conta com Cliff Curtis (Avatar: O Caminho da Água), Anna Paquin (True Blood) e Josh Lawson (Mortal Kombat).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a conclusão de Destemida na Netflix; confira! (via TheEnvoyWeb)

Final explicado de Destemida – O que acontece com Jessica Watson?

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, Destemida não demorou a figurar no ranking de filmes mais assistidos do streaming.

Como citamos anteriormente, Destemida é inspirada na história real da velejadora australiana Jessica Watson – a pessoa mais jovem a velejar ao redor do mundo sozinha.

O desfecho do filme é bastante fiel à história de Jessica na vida real, fazendo poucas modificações no que aconteceu de verdade.

No final do filme, Jessica recebe um telefonema de Emily, que havia acabado de se matricular na universidade de Sydney. Durante a ligação, Jessica também se preocupa com as tempestades que ficam cada vez mais próximas.

Ben, que havia brigado com Jessica, retorna à casa da protagonista. Junto com a família da velejadora, ele alerta sobre as tempestades e tenta convencer Jessica a abandonar a jornada.

A mídia também relata essa reviravolta, e todos os seguidores de Jessica começam a se preocupar com a segurança da velejadora. Ao ver as mensagens dos seguidores, a protagonista percebe que sua história é uma inspiração para muita gente.

Eventualmente, Jessica descobre uma maneira de passar pelas tempestades: ao invés de evitá-las, ela decide navegar junto com elas. A família diz que a estratégia é muito perigosa, mas Roger apoia a decisão da protagonista.

O mundo acompanha a jornada de Jessica, e quando uma onda gigante afunda o iate, sua família começa a esperar pelo pior. Felizmente, o iate consegue voltar à superfície, e nesse momento, Jessica entra em contato com a família dizendo que deu tudo certo.

A família de Jessica diz à mídia que ela conseguiu superar a tempestade, e os seguidores de todo o mundo vibram em comemoração.

Jessica retorna a Sydney após 210 dias no mar, e é recebida por uma enorme multidão. Ela passa a ser vista como uma verdadeira heroína, quebrando o recorde da pessoa mais jovem a velejar ao redor do mundo, com apenas 16 anos.

Em seu discurso, Jessica diz que “não se considera uma heroína”, mas agradece a todas as pessoas que a ajudaram na jornada.

A última cena de Destemida mostra um vídeo da verdadeira Jessica Watson, tirado diretamente de seu diário audiovisual.

Destemida está disponível na Netflix.

