Detalhe de Titanic confirma teoria triste sobre o final

Titanic continua sendo uma das maiores bilheterias de todos os tempos, ainda que tenha sido superado por Avatar: O Caminho da Água. Fãs seguem criando teorias sobre o longa-metragem de James Cameron e um detalhe no filme confirma uma triste interpretação sobre o fim.

A história do filme segue Rose, uma mulher de alta sociedade, que conhece um jovem artista, Jack, durante uma viagem no Titanic, considerado o maior navio do mundo em 1912.

“Um artista pobre e uma jovem rica se conhecem e se apaixonam na fatídica jornada do Titanic, em 1912. Embora esteja noiva do arrogante herdeiro de uma siderúrgica, a jovem desafia sua família e amigos em busca do verdadeiro amor”, diz a sinopse.

Com a direção de James Cameron, o filme conquistou 11 estatuetas no Oscar, além de bater 2 bilhões de dólares em bilheteria.

Confira, abaixo, como o próprio filme confirma uma teoria sobre o final de Titanic.

Rose morreu e está no paraíso

Na cena final de Titanic, quando a câmera entra na seção de primeira classe com Rose, ela é recebida por todos os passageiros que morreram no naufrágio do Titanic, e não há distinção de classe social desta vez.

Rose está usando um vestido branco com um top de malha branca e saia com pedras preciosas de cima para baixo.

Como apontado pelos espectadores no Reddit (via ScreenRant), é uma versão branca do vestido que ela usou no jantar quando Jack foi convidado para a primeira classe do navio.

Rose conheceu Jack na escadaria, quando ela chegou no local e o encontrou mais uma vez depois do jantar, quando ele perguntou se ela queria ir a uma festa na terceira classe com ele.

Rose usando uma versão branca desse vestido específico no final de Titanic é vista como um símbolo de sua entrada no paraíso naquele momento, após ela morrer.

Por isso ela se reúne com Jack e é recebida pelo resto dos passageiros, com alguns dos mais próximos a ela, como Thomas Andrews, sua empregada Trudy e Cora na frente da multidão.

A cena e o vestido de Rose encerram de forma redonda a história do casal. Não é um flashback, e sim a vida após a morte.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.