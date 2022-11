Detalhes de filme cancelado de GTA com Eminem são revelados

A franquia de jogos GTA é uma das mais famosas do mundo, com o último, GTA V, tendo sido lançado ainda em 2013. A desenvolvedora dos games, Rockstar, já confirmou que o sexto será lançado em alguns anos.

Sendo um grande sucesso, é quase impossível que um jogo não seja adaptado em uma produção audiovisual, como aconteceu com Uncharted, estrelado por Tom Holland, ou Sonic.

Um filme de GTA já chegou a ser planejado com o famoso cantor Eminem, mas a ideia acabou não seguindo adiante (via ScreenRant).

O agente Kirk Ewing revelou que o filme ainda teria o diretor Tony Scott, que dirigiu Top Gun, iria comandar o projeto. Porém, o longa-metragem não resultou em nada, e ficou apenas no imaginário dos fãs que gostariam de ver a ideia no cinema.

Ewing comentou sobre o relacionamento que tinha com Sam Houser, que desenvolveu os jogos, e conversou sobre a possibilidade de um filme.

“Por causa do relacionamento que eu tinha com a Rockstar e Sam Houser, eu os rastreei até um quarto de hotel uma noite, onde eu sabia que ele iria ficar, e ficamos acordados até tarde e conversamos sobre a possibilidade de fazer um filme”, disse ele.

“Isso foi logo após GTA III, e acho que naquele momento, Sam ainda pensava que poderia ser algo que ele queria fazer”, concluiu.

Rockstar acabou recusando o filme

Ewing revelou que a Rockstar recusou um filme do GTA após ser oferecido, e com o diretor e o protagonista já definidos.

A Rockstar sabia que tinha uma mina de ouro em mãos, mas abdicaram de produzir um filme que poderia fracassar e deixar o nome da saga manchado.

“Lembro-me de receber uma ligação por volta das 4 da manhã de um produtor em Los Angeles com uma oferta para fazer um filme, e ele disse: ‘Kirk, temos Eminem para estrelar e Tony Scott para filmar, 5 milhões de dólares para agora, você está interessado?'”, comentou ele.

“Liguei para Sam e disse: ‘Ouça isso, eles querem Eminem no filme GTA e Tony Scott para dirigir.” E ele disse: “Não estou interessado'”, acrescentou Ewing. “Nesse ponto, eles desistiram de qualquer conversa sobre fazer um filme quando perceberam que a franquia de mídia que eles tinham, o que eles tinham, era maior do que qualquer filme que estava acontecendo na época.”

Os projetos para jogos estão crescendo no cinema, e games como Tomb Raider ou Resident Evil são um dos focos das produtoras, seja no cinema ou para streaming.

Produzir um filme de GTA era um dos desejos de várias produtoras de Hollywood, pois sabiam do sucesso que a franquia carregava.

Eminem tinha começado sua carreira no cinema por volta de 2002, e a ideia do filme do GTA pode ter sido lançada próximo desse ano.

Anos mais tarde, a BBC foi processada por The Gamechangers, docudrama estrelado por Daniel Radcliffe, que traz a história de Sam Houser.

A história mostrava a criação do jogo polêmico e revolucionário Grand Theft Auto, e causou desconforto na Rockstar no ano de lançamento, ainda em 2015. O docudrama foi lançado no mesmo ano que GTA V.

Mesmo com a controvérsia do docudrama, a franquia de jogos não teve mais nenhum planejamento para estar sendo adaptada para o cinema.

