Detonada pela crítica, comédia ganha nova chance na Netflix

Mesmo com aclamadas atrizes de Hollywood no elenco, a comédia Sócias em Guerra não foi bem recebida em seu lançamento original. Após ser detonada pela crítica especializada, o longa ganha uma nova chance no catálogo brasileiro da Netflix – onde tem tudo para fazer muito sucesso.

Sócias em Guerra – com o título original Like a Boss – chegou aos cinemas em 2020. O longa é uma produção de Miguel Arteta (Getting On), com roteiro de Sam Pittman e Adam Cole-Kelly.

A comédia se tornou um fracasso financeiro ao faturar apenas 30 milhões de dólares nas bilheterias, mesmo com um orçamento de 29 milhões. A reação crítica não foi diferente. No Rotten Tomatoes, o longa tem apenas 21% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Será que os críticos têm razão? Confira abaixo tudo sobre a trama e o elenco de Sócias em Guerra, e tire suas próprias conclusões.

Conheça a história de Sócias em Guerra na Netflix

Sócias em Guerra tem um clima parecido com o de alguns filmes de comédia que fazem sucesso na Netflix, como o hilário A Chefa, protagonizado por Melissa McCarthy.

“Duas melhores amigas colocam em risco sua marca de cosméticos e sua parceria ao se associarem a uma gigante do ramo”, afirma a sinopse oficial de Sócias em Guerra na Netflix.

Sócias em Guerra acompanha a história das melhores amigas Mia e Mel, duas mulheres batalhadoras que levantam do zero uma promissora marca de cosméticos.

Quando a empresa começa a chamar a atenção de Luna, uma verdadeira titã da indústria, Mia e Mel recebem uma proposta irrecusável.

Luna investe uma grande quantia no negócio da dupla, com a intenção de roubar os direitos sobre os produtos e passar a perna nas protagonistas.

Nesse cenário complicado, marcado por mentiras, traições e muita confusão, Mia e Mel colocam a amizade à prova e fazem de tudo para salvar a tão querida empresa.

Tudo sobre o elenco de estrelas de Sócias em Guerra

Um dos grandes trunfos de Sócias em Guerra é seu impressionante elenco de estrelas, formado por algumas das atrizes mais queridas de Hollywood.

Tiffany Haddish e Rose Byrne lideram o elenco de Sócias em Guerra como Mia Carter e Mel Paige.

A comediante Haddish é conhecida por performances em filmes como A Viagem das Garotas e Operação Supletivo. Na Netflix, a atriz está no bizarro e divertido longa Bad Trip

Rose Byrne, por sua vez, é famosa por atuar em filmes como Sobrenatural, Troia e Star Wars: O Ataque dos Clones, além das séries Mrs. America e Physical.

Salma Hayek (Casa Gucci) vive Luna, a empresária que deseja roubar o negócio de Mia e Mel. A atriz também está no MCU, com um papel de destaque no filme Eternos.

Billy Porter, de séries como Pose e filmes como Cinderela, vive Barrett, um funcionário de Mia e Mel.

Jennifer Coolidge – indicada ao Emmy por sua performance na série The White Lotus – é Sydney, outra funcionária das protagonistas.

O elenco de Sócias em Guerra conta também com Karan Soni (Deadpool), Natasha Rothwell (Mulher-Maravilha 1984), Jessica St. Clair (Space Force), Ari Graynor (Família Soprano) e Jimmy O. Yang (Podres de Ricos), além da participação especial de Lisa Kudrow, a Phoebe de Friends.

Sócias em Guerra já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.