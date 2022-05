Detonado pela crítica, filme com Christina Aguilera faz sucesso na Netflix

Após ser detonado pela crítica especializada em seu lançamento original, Burlesque ganha uma nova chance na Netflix. Recém-chegado ao catálogo brasileiro da plataforma, o musical protagonizado por Christina Aguilera e Cher já aparece em posição de destaque, conquistando fãs no mundo inteiro.

Burlesque chegou aos cinemas em 2010. O filme garantiu apenas 36% de aprovação no Rotten Tomatoes. A bilheteria também não foi das melhores. Com um orçamento de 55 milhões de dólares, o longa faturou só 90 milhões.

Mas isso não significa que Burlesque é um filme ruim. O longa foi elogiado pelas performances do elenco, figurino e trilha sonora. Na verdade, a música “You Haven’t Seen The Last of Me” (interpretada por Cher) venceu o Globo de Ouro de Melhor Canção Original.

Parece promissor, certo? Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama emocionante e o elenco de estrelas de Burlesque.

Tudo sobre a trama de Burlesque na Netflix

Burlesque acompanha a clássica história de uma garota do interior que se muda para a cidade grande em busca de fama e estrelato.

“Ali, interpretada por Christina Aguilera, é uma garota obcecada com a vida de celebridade e sai de Iowa para a vida burlesca de Los Angeles sonhando em subir ao palco e soltar a voz”, afirma a sinopse oficial de Burlesque.

Ao chegar em L.A., Ali conhece a boate Burlesque – que reúne canto e dança em um ambiente muito sensual.

O clube Burlesque é administrado por Tess, vivida pela cantora Cher, uma empresária durona que, inicialmente, se recusa a contratar Ali.

Mas com a ajuda do charmoso bartender Jack, Ali é contratada como garçonete. Aos poucos, a personagem conquista o coração de Tess e passa a trabalhar nos palcos.

Encantando a todos com sua poderosa voz, Ali se torna o grande trunfo da boate Burlesque – que passa por maus bocados e corre o risco de ser tomada pelo banco.

Junto com Tess, Ali luta para salvar a boate e mostrar do que é capaz – em uma história de brilho, música e muita emoção.

Elenco de Burlesque tem Christina Aguilera, Cher e muito mais

O elenco de Burlesque é liderado por Christina Aguilera no papel da protagonista Ali.

Mais conhecida por sua carreira musical – marcada por hits como “Beautiful”, “Candyman” e “Dirty” – Aguilera também está em filmes como A Escolha Perfeita 2 e Zoe.

A icônica Cher vive Tess Scali, a dona do clube Burlesque. Além de sua premiada carreira na música pop, a cantora dá um show em produções como O Feitiço da Lua, As Bruxas de Eastwick e Mamma Mia 2.

Cam Gigandet – o James da franquia Crepúsculo – interpreta Jack, o bartender galã do clube Burlesque.

Stanley Tucci, de O Diabo Veste Prada, interpreta Sean, o braço-direito de Tess.

Kristen Bell, famosa por protagonizar a sitcom The Good Place, é Nikki, uma dançarina que se torna a grande rival de Ali.

O elenco principal de Burlesque é completado por Eric Dane (Euphoria), Alan Cumming (Pequenos Espiões), Julianne Hough (Rock of Ages), Dianna Agron (Glee), Peter Gallagher (Grace and Frankie) e Glynn Turman (The Wire).

Burlesque já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.