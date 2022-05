Detonado pela crítica, filme de ação com Channing Tatum faz sucesso na Netflix

Em sua estreia original, G.I. Joe: A Origem de Cobra foi duramente criticado pela imprensa especializada. Mais de uma década depois, o filme com Channing Tatum ganha uma nova chance na Netflix. Com ação do início ao fim, o longa já conquista fãs e figura no Top 10 de vários países, incluindo o Brasil.

Lançado em 2009, G.I. Joe: A Origem de Cobra é baseado em uma franquia de brinquedos criada pela Hasbro. O longa é uma produção de Stephen Sommers, conhecido por filmes como A Múmia e Van Helsing: O Caçador de Monstros, que também está na Netflix.

Continua depois da publicidade

Embora tenha garantido uma bilheteria considerável (302 milhões de dólares), o longa foi detonado pela crítica. No Rotten Tomatoes, ele conta com apenas 33% de aprovação. Os aspectos mais criticados são o roteiro, as atuações do elenco e o tom inconsistente.

Mesmo assim, o público brasileiro parece ter aprovado G.I. Joe: A Origem de Cobra. Veja abaixo tudo sobre a trama eletrizante e o elenco de estrelas do longa.

De que fala a história de G.I. Joe: A Origem de Cobra?

A premissa de G.I. Joe: A Origem de Cobra é bastante simples: dois soldados americanos se juntam ao time G.I. Joe após serem atacados por tropas da M.A.R.S.

“Hawk, Ripcord, Heavy Duty e os demais integrantes da força da missão especial de elite tentam parar o terrível traficante de armas Destro e seus capangas”, afirma a sinopse oficial de G.I. Joe na Netflix.

O longa, dessa forma, acompanha as aventuras dos soldados da G.I. Joe – uma força de elite que viaja pelo mundo protagonizando intensas sequências de ação.

Em A Origem de Cobra, o Capitão Hawk conta com a ajuda do novato Duke (interpretado por Channing Tatum) para prender Destro, um influente traficante de armas que cultiva terríveis ambições.

À medida que se aproximam das forças de Destro, os agentes da G.I. Joe também são obrigados a lidar com a ameaça crescente da organização Cobra.

Elenco de G.I. Joe tem Channing Tatum, Dennis Quaid e outros astros

Um dos grandes trunfos de G.I. Joe: A Origem de Cobra é seu impressionante elenco de estrelas, formado por astros do cinema e da TV.

Channing Tatum, famoso por sua performance na popular franquia Magic Mike, vive o protagonista Duke.

Dennis Quaid vive o General Hawk, o líder da G.I. Joe. Recentemente, o ator conquistou assinantes da Netflix com o emocionante drama Milagre Azul, baseado em uma história real.

Adewale Akinnuoye-Agbaje – o Sr. Eko da série Lost – interpreta Heavy Duty, um habilidoso oficial da G.I. Joe.

Rachel Nichols (Outono em Nova York) é Scarlett, uma das poucas integrantes femininas da organização.

O ator e comediante Marlon Wayans – de filmes como Todo Mundo em Pânico e As Branquelas – interpreta Ripcord.

Ray Park (Star Wars: A Ameaça Fantasma) vive Snake Eyes, um misterioso ninja que protagoniza algumas das mais impressionantes sequências de ação do longa.

Joseph Gordon Levitt, de O Cavaleiro das Trevas Ressurge e 500 Dias com Ela, interpreta o vilão Rexford G. ‘Rex’ Lewis, o comandante da organização Cobra.

O elenco principal de G.I. Joe: A Origem de Cobra é completado por Christopher Eccleston, de Thor: Mundo Sombrio, como o traficante Destro.

Também estão no elenco de G.I Joe: A Origem de Cobra atores como Saïd Taghmaoui (Mulher-Maravilha), Sienna Miller (Z: A Cidade Perdida), Lee Byung-hun (Red 2) e Arnold Vosloo (O Retorno da Múmia).

G.I. Joe: A Origem de Cobra está disponível na Netflix; veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.