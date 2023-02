Detonado pela crítica, filme de desastre faz sucesso na Netflix

Após dar um prejuízo milionário para o estúdio Entertainment Studios, e ser detonado pela crítica especializada, No Olho do Furacão ganha uma nova chance na Netflix. Esse criticado filme de desastre está fazendo o maior sucesso na plataforma, figurando em posições privilegiadas do Top 10.

No Olho do Furacão (The Hurricane Heist, no título original) chegou aos cinemas em 2018. Com um orçamento de 35 milhões de dólares, o longa faturou apenas 32 milhões nas bilheterias, falhando em recuperar o investimento inicial.

O filme também desagradou a crítica especializada, conseguindo somente 47% de aprovação no site Rotten Tomatoes.

Mesmo assim, No Olho do Furacão conquistou os assinantes brasileiros da Netflix. Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco do longa.

De que fala o eletrizante No Olho do Furacão?

No clássico estilo de filmes de desastre como 2012 e Moonfall: Ameaça Lunar, No Olho do Furacão não demorou a conquistar a audiência brasileira da Netflix.

Disponibilizado recentemente no catálogo da plataforma, o filme americano já é o terceiro mais assistido da Netflix, perdendo apenas para a comédia Certas Pessoas e o thriller Sniper: O Atirador Fantasma.

“A passagem de um furacão catastrófico é a chance perfeita para o roubo de 600 milhões de dólares do Tesouro dos EUA”, diz a sinopse oficial de No Olho do Furacão.

O filme conta a história de Breeze Rutledge, um “faz-tudo” que, junto com o irmão meteorologista, recruta uma gangue de agentes do Tesouro em um plano surpreendente.

Seu objetivo? Usar um furacão de Categoria 5 para cobrir os rastros de um eletrizante assalto à banco.

O longa é, ao mesmo tempo, um filme de desastre e uma história de assalto, semelhante à do thriller Assalto ao Banco da Espanha, por exemplo.

Por sua temática, o filme também pode ser comparado a uma das produções mais populares da Netflix: La Casa de Papel.

Conheça o elenco de No Olho do Furacão

O elenco de No Olho do Furacão é liderado pelo ator australiano Ryan Kwanten como o protagonista Breeze Rutledge.

Kwanten é mais conhecido por sua performance como Jason Stackhouse na série de vampiros True Blood. O ator também está no filme de terror Gritos Mortais.

Toby Kebbell, de filmes como Kong: A Ilha da Caveira, e séries como Black Mirror, vive Will Rutledge, o irmão meteorologista de Breeze.

Maggie Grace, da série Lost e do filme Busca Implacável, é Casey Corbyn, uma misteriosa agente do Tesouro Americano.

O elenco principal de No Olho do Furacão é completado por Ralph Ineson (Game of Thrones) como Connor Perkins, um funcionário corrupto do governo dos Estados Unidos.

Também estão em No Olho do Furacão os atores Mark Rhino Smith (Gladiadores), Ben Cross (Carruagens de Fogo), Melissa Bolona (Atos de Violência) e James Barriscale (The Alienist).

No Olho do Furacão está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

