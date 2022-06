Dez filmes de praia que parecem miniférias

Há uma razão pela qual praticamente todos os protetores de tela dos dispositivos são fotos de praias paradisíacas. Mostre a alguém um vídeo de uma paisagem com uma palmeira balançando e sua frequência cardíaca diminuirá.



Então, nada mais obvio do que escolher um filme com uma bela fotografia que inclua areia branca e água azul-turquesa para relaxar instantaneamente. Na verdade, filmes de praia são sempre divertidos e, embora o verão não esteja mais aqui, os melhores filmes estão: você tem seu sofá e muitos títulos para escolher nos serviços de streaming.



Esses filmes são a maneira perfeita de escapar, mesmo por apenas algumas horas, porque os melhores filmes de verão o transportam para um mundo diferente – de uma viagem ao impressionante cenário litorâneo da Costa Amalfitana, na Itália, em “O Talentoso Ripley”, a um casamento dos sonhos nas ilhas gregas, como cortesia de “Mamma Mia!”. O que quer que esteja assistindo, você pode sentar na frente da sua ela e apreciar vistas deslumbrantes.



Aqui, dez sugestões para a sua lista de filmes de praia:



“Podres de Ricos” (2018)



O cenário desta comédia romântica estrelada por Henry Golding e Constance Wu é Cingapura, um lugar tão bonito que você certamente já vai cogitar como destino de férias. Mas é preciso um orçamento do tamanho da fortuna da família Young para uma viagem tão extravagante quanto a do filme.



“O Noivo da Minha Melhor Amiga” (2011)



Como um bom filme de praia, O Noivo da Minha Melhor Amiga é diversão garantida com seus triângulos amorosos e drama romântico confuso. Mas é o cenário exuberante de Hamptons que ganha um lugar nesta confusão. Pontos também para Kate Hudson, Ginnifer Goodwin e todo o elenco.



O Talentoso Ripley (1999)



Procurando algo com um pouco mais de intriga, mas sonhando com férias na Europa? Misture paisagens italianas deslumbrantes, belos atores (Matt Damon, Jude Law, Cate Blanchett e Gwyneth Paltrow, por exemplo) e manipulação magistral, e você terá um incrível thriller com cenário litorâneo inspirado em Positano, onde se encontram as falésias da Costa Amalfitana, na Itália.



Mamma Mia! (2008)



Filmes musicais sobre o verão precisam de locais dignos de férias – e Mamma Mia! mais do que oferece requisitos neste aspecto. Além disso, é impossível não se divertir quando Meryl Streep canta “Dancing Queen”, do lendário grupo sueco ABBA.



Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo! (2018)



Não é preciso deixar a Grécia quando terminar Mamma Mia! – basta ir direto para a sequência ‘Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo!’. Mais cenas grandiosas à beira-mar e no hotel verdadeiramente impressionante que Sophie (Amanda Seyfried) tem há 10 anos, desde que se passa o primeiro filme.



Duas Tias Loucas de Férias (2021)



Kristen Wiig e Annie Mumolo lideram este filme maravilhosamente descontraído sobre duas mulheres de meia-idade, do Meio-Oeste dos Estados Unidos, que embarcam em uma viagem para a Flórida.



Ibiza: Tudo pelo DJ (2018)



Um dos melhores filmes de verão da Netflix é esta comédia de viagem de três amigas de trinta e poucos anos (Gillian Jacobs, Phoebe Robinson e Vanessa Bayer) que vão de Nova York a Ibiza para um fim de semana de travessuras.



“Ressaca de Amor” (2008)



O Havaí é um verdadeiro paraíso mesmo quando sua ex-namorada famosa aparece com seu novo namorado ‘rock star’. Jason Segel está em sua forma mais engraçada e adorável nesta comédia romântica sobre seguir em frente e esquecer um relacionamento passado.



A Praia (2000)



Leonardo DiCaprio e dois amigos viajam em busca de uma idílica comunidade de praia escondida na Tailândia neste filme de drama de aventura. Os eventos do filme não são super relaxantes, mas o cenário – filmado na ilha tailandesa de Ko Phi Phi Le – é paradisíaco.



Caçadores de Emoção (1991)



Assistir a qualquer filme de Keanu Reeves é sempre uma boa escolha, mas Point Break vale também pelo seu cenário à beira-mar. Reeves interpreta um agente do FBI que se disfarça entre um grupo de surfistas em busca de emoção, neste filme de ação dirigido por Kathryn Bigelow.

