Dinossauros dominam o mundo em cena de Jurassic World 3

A Universal Pictures divulgou uma cena de Jurassic World: Domínio (Jurassic World 3) durante o CinemaCon 2022, mostrando como os dinossauros tomaram o controle da Terra.

Conforme o ScreenRant, a cena começa com com Owen Grady (Chris Pratt) na floresta enquanto ele se depara com alguns raptors, dentre eles, Blue. Depois que caçadores capturam os bebês dos dinossauros, Owen promete recuperar os ovos.

A cena então mostra como os dinossauros tomaram completamente a civilização, e até mostra Owen de moto por uma cidade infestada de dinossauros.

Alan Grant (Sam Neill), fica chocado ao saber da missão de resgate do raptor, e Ian Malcolm (Jeff Goldblum) até comenta: “‎‎Você fez uma promessa a um raptor?”.‎‎

Finalmente, um dinossauro particularmente formidável faz uma aparição enquanto Ellie Sattler (Laura Dern) está quase presa.‎

Jurassic World 3 estreia em breve

No novo filme, os dinossauros invadem toda Terra. O diretor Colin Trevorrow, durante a Cinema Con, confirmou a trama de Jurassic World: Domínio (Jurassic World 3). “Se dinossauros vivessem entre nós, estaríamos seguros? A resposta é não”, diz Trevorrow.

Jurassic World: Domínio (Jurassic World 3) é estrelado por Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. O longa traz de volta Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill, todos da trilogia de Jurassic Park.

O elenco traz ainda Justice Smith (Franklin Webb), Omar Sy (Barry Sembène) e BD Wong (Dr. Henry Wu). Outros nomes são os de Mamoudou Athie, Scott Haze, Dichen Lachman, Daniella Pineda, Isabella Sermon, DeWanda Wise e Dimitri Thivaios.

Jurassic World: Domínio (Jurassic World 3) tem previsão para 10 de junho de 2022.