Diretor chocou estúdio com final de John Wick 4: “Você é insano?”

Chad Stahelski, diretor de John Wick 4, matou o assassino vivido por Keanu Reeves no filme e, em entrevista ao THR, o cineasta revelou que a decisão inicialmente não agradou ao estúdio.

“A resposta foi: ‘Em que p**** você estava pensando?’. Me perguntaram: ‘Você está insano?’”, disse Stahelski. “E Keanu e eu apenas sorrimos e dissemos: ‘Sim’. Decidimos que queríamos amarrar todas as coisas e pensamos: ‘Como você se despede adequadamente [do personagem]?’. Então foi assim que vendemos a ideia para o estúdio porque, em algum momento, a franquia tem que acabar, cara”, acrescentou.

No entanto, o diretor chegou a hesitar sobre o final chocante de John Wick 4, e por conta disso ele e sua equipe realizaram refilmagens para gravar outro final possível que sugere a sobrevivência de John Wick, durante a cena do funeral com Winston Scott (Ian McShane), O Rei de Bowery (Laurence Fishburne) e o cachorro de John.

No final das contas, uma única exibição teste fez Stahelski e Reeves baterem o martelo quanto à morte de John Wick:

“Havia uma maneira diferente de fazer [a cena do funeral] e queríamos que fosse um pouco mais misteriosa. É por isso que você vê o cachorrinho olhando para cima no final”, disse Stahelski. “Então, fizemos uma exibição de teste e o público se revoltou bastante com esse novo final. Então pensamos que acertamos na primeira vez, e o estúdio nem hesitou”, concluiu o diretor.

“John Wick enfrenta seus adversários mais letais até agora na próxima quarta parte da série. Com o preço por sua cabeça cada vez maior, Wick leva sua luta contra a Alta Cúpula de forma global, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, revela a sinopse.

Com a direção de Chad Stahelski, o roteiro de John Wick 4 foi escrito por Shay Hatten e Michael Finch.

Além de Keanu Reeves no papel principal, o filme conta com Donnie Yen (Mulan), Bill Skarsgard (It: A Coisa), Hiroyuki Sanada (Westworld) e a popstar Rina Sawayama no elenco.

Com quase 3 horas de duração, o filme é o mais longo da franquia.

John Wick 4: Baba Yaga está em cartaz nos cinemas.

