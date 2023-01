Diretor compara Shazam! 2 com Game of Thrones e O Hobbit

O diretor de Shazam! Fúria dos Deuses, David F. Sandberg, comparou a sequência de Shazam! com Game of Thrones e O Hobbit.

Uma das principais estreias da DC no ano, o filme estrelado por Zachary Levi contará com o retorno do elenco original e com Helen Mirren sendo uma das vilãs.

Em recente entrevista, Sandberg, também diretor do primeiro longa, comentou que há muitos dragões em Game of Thrones e O Hobbit. Ele colocou um dragão no filme e outros monstros, e pediu para os editores dos trailers não os cortarem totalmente (via ComicBook).

“Eu estava dizendo às pessoas que cortavam os trailers: ‘Por favor, vocês precisam colocar alguns monstros lá. Pelo menos vislumbres deles!'”, disse ele.

“Também estava tentando descobrir, bem, como podemos fazer isso de maneira diferente? Vimos muitos dragões em Game of Thrones e O Hobbit e tudo mais. Mas isso é da mitologia. É um dragão meio que feito de madeira porque nasceu de uma árvore”, comentou o diretor.

Em Shazam! Fúria dos Deuses, Zachary Levi reprisa o seu papel como Shazam, personagem que também era conhecido como Capitão Marvel em histórias em quadrinhos mais antigas.

Zachary Levi vai retornar ao papel principal, bem como os atores Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Djimon Hounson, entre outros.

Por sua vez, as atrizes novas que foram escaladas, Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler, viverão as antagonistas do filme.

A direção novamente é de David F. Sandberg, enquanto o roteiro é de Chris Morgan, conhecido pela franquia Velozes e Furiosos.

Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2) estreia no Brasil em 16 de março.

Shazam! está disponível na HBO Max.

