Diretor compara Shazam! 2 com Vingadores

David F. Sandberg, diretor de Shazam! 2, surpreendeu ao comparar o filme com Vingadores, da Marvel, e não com Liga da Justiça, da DC.

Segundo o cineasta, Shazam! 2 “é como um mini-filme dos Vingadores”. “Foi assim que eu vi porque são tantos personagens”, disse Sandberg à Total Film (via Games Radar).

Continua depois da publicidade

“Você tem todos esses heróis, você tem os vilões, você tem os monstros…”, acescentou. “É muito filme para pouco tempo de projeção. E é complicado. Apenas filmar e colocar até 11 personagens em uma cena… Onde você coloca todos? É realmente difícil!”, finalizou.

Heróis de Shazam! 2

Mais sobre Shazam! 2

Em Shazam! Fúria dos Deuses, Zachary Levi reprisa o seu papel como Shazam, personagem que também era conhecido como Capitão Marvel em histórias em quadrinhos mais antigas.

Zachary Levi vai retornar ao papel principal, bem como os atores Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Djimon Hounson, entre outros.

Por sua vez, as atrizes novas que foram escaladas, Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler, viverão as antagonistas do filme.

A direção novamente é de David F. Sandberg, enquanto o roteiro é de Chris Morgan, conhecido pela franquia Velozes e Furiosos.

Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2) estreia no Brasil em 16 de março.

Shazam! está disponível na HBO Max.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.