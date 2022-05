Diretor da Marvel diz que Scarlett Johansson teve tratamento “perturbador” pela Disney

Joe Russo, diretor de Vingadores: Ultimato, disse que achou “perturbador” a forma como a The Walt Disney Company se portou a respeito de Scarlett Johansson no lançamento de Viúva Negra.

O filme da Marvel foi adiado até o ano passado devido à pandemia e foi um dos projetos com lançamento híbrido, estreando nos cinemas e no Disney+ (com custo adicional) no mesmo dia.

Devido a isso, Scarlett Johansson entrou uma ação judicial porque seu pagamento pelo filme estava vinculado à receita bruta de bilheteria, e não a quanto ao streaming, o que a fez correr atrás de um acordo justo.

Em entrevista ao Den of Geek, Russo disse: “Certamente estamos preocupados com a tendência do mercado que está se afastando dos artistas. Tem havido muito valor nas empresas de tecnologia se envolvendo na criação de conteúdo, mas há também algumas desvantagens nisso. E essas desvantagens incluem empresas de tecnologia como Netflix, Apple e Amazon, que têm bolsos muito mais profundos do que os estúdios, e podem pagar mais e isso está começando a assustar os estúdios.”

“Então os estúdios estão tendo uma reação conservadora, e estão tentando minimizar sua necessidade de estrelas. Eles estão tentando forçar a IP a ser sua estrela, e de acordo com isso eles também estão tentando pagar menos e diminuir a necessidade de estrelas em seus projetos. Essa não era realmente uma maneira apropriada para eles lidarem com essa situação. Foi perturbador para nós como artistas. Scarlett é uma boa amiga nossa e ficamos desanimados com a forma como isso foi tratado. Estamos felizes por ter se resolvido.”, conclui.

Viúva Negra está disponível no Disney+.

