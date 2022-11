Diretor dá notícia otimista sobre Constantine 2 com Keanu Reeves

Anunciado pela Warner Bros., Constantine 2 terá o retorno de Keanu Reeves no papel desde 2005, quando estrelou o primeiro filme baseado nos quadrinhos da DC/Vertigo.

Embora o visual de Reeves como John Constantine não seja semelhante com o dos quadrinhos, muitos fãs gostam do ator no papel do ocultista britânico.

Por enquanto, o projeto está em desenvolvimento, e até o momento, apenas Reeves está no elenco. Enquanto isso, Francis Lawrence voltará para a direção e Akiva Goldsman será o roteirista.

Mesmo sem uma data de lançamento estipulada pelo estúdio, o diretor do filme deu uma notícia otimista para os fãs de Constantine.

Roteiro do filme ainda vai começar a ser escrito

Em recente entrevista ao ComicBook, o diretor Francis Lawrence revelou que o roteiro da sequência será escrito por Goldsman.

Mesmo que ele, Goldsman e Reeves tenham se dedicado à sequência há alguns anos, as várias mudanças nos quadrinhos fizeram com que a equipe tivesse de recomeçar.

Além disso, o diretor comentou sobre os problemas causados por causa do Universo DC e Vertigo, que está mudando constantemente.

“Não temos um roteiro, mas Keanu Reeves, eu e Akiva Goldsman, que trabalharam juntos no primeiro, estão tentando ao longo dos anos fazer outro”, disse ele.

“Tem sido complicado por causa do mundo DC/Vertigo e quem é o dono do personagem e quem tem controle sobre os personagens, tentando fazer com que as pessoas certas sigam em frente. Temos isso agora e agora precisamos da história. Todos nós adoraríamos fazer isso”, conclui o cineasta.

Há muitas histórias que Constantine 2 pode abordar, e com o cancelamento da série da HBO Max, o filme tem total liberdade para explorar importantes arcos.

O final do primeiro filme deixou algumas oportunidades no ar, como Israel Dodson podendo se tornar um foco e a sequência poder explorar o interesse dela em investigação paranormal.

Dodson é uma personagem original do filme, que é baseado em Angie Spatchcock, e tem poderes psíquicos como Angie nos quadrinhos.

Ela poderia vir a se tornar uma parceira ou aluna do próprio John Constantine, após ter passado por algumas experiências traumáticas na vida.

Por enquanto, não há detalhes sobre o enredo do novo filme da DC, que voltará a trazer o vigarista ocultista às telonas.

Constantine 2 não possui data de lançamento. O primeiro filme está disponível na HBO Max.

